Acasă » Știri » Nota de plată pentru o vacanță în Grecia cu doi copii. Ce sumă a cheltuit o familie de români

Nota de plată pentru o vacanță în Grecia cu doi copii. Ce sumă a cheltuit o familie de români

De: Irina Vlad 06/08/2026 | 18:41
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Grecia rămâne și în acest an una dintre destinațiile preferate de majoritatea românilor. Cât a costat, în realitate, vacanța de 7 zile a unei familii cu doi copii în Grecia, cazare, transport, taxe, plajă și mâncare? Postarea unui român s-a viralizat pe TikTok, după ce acesta a făcut calculul complet la întoarcerea din vacanță.

În plin sezon estival, tot mai mulți români preferă să petreacă vacanța de vară în Grecia. Unele destinații sunt ideale pentru familiile cu copii, datorită prețurilor accesibile de la cazare, distracție sau mâncare. Spre deosebire de alte insule, stațiunea Kavala este situată pe continent, iar turiștii sunt scutiți de costul și timpul pierdut cu feribotul.

Cât costă o vacanță în Grecia pentru o familie cu doi copii

Kavala a devenit una dintre cele mai accesibile destinații din Grecia pentru majoritatea turiștilor români. Recent, un român și-a făcut publică experiența de aici și a dezvăluit că un sejur de 7 zile în această zonă, pentru o familie cu doi copii, a costat. 2.240 de euro. Suma include transportul cu mașina personală, cazare pentru cele 7 nopți, mesele zilnice la taverne și cheltuielile de la plajă.

„7 zile în Grecia/Kavala cu mașina: cazare, motorină, taxe, mâncare și plajă. Total: aproximativ 2.240 euro pentru o familie cu doi copii. Vi se pare mult sau ok?”, a fost mesajul utilizatorului.

Utilizatorii au recaționat, iar majoritatea dintre ei au rezonat cu experiența românului:

„E ok. Noi 2 zile Grecia și 7 Albania. Aceeași formulă plus Skopje o zi: 3.000 de euro. La Venus mi-au cerut 4.000 de euro pe 7 nopți”

„Eu la fel: 2250 de euro, la hotel de 4 stele, all inclusiv, 2 persoane”

„Da, cam atât te costă. În Thasos am cheltuit în jur de 2.500 de euro”

„Noi am stat 9 zile îm Kavala, 2 adulți și un copil: 1700 euro cu tot cu drum, cazare plus cumpărături haine și altele”

„Noi am plătit pe 7 nopți, drum și restul tot cam 2.500 de euro”

„7 nopți, 3 persoane în Paralia, cu mâncare și transport: 1700 euro”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

 

NU RATA: Cea mai frumoasă insulă din Grecia în 2026. Este preferată de mulți români și nu, nu e Creta!

Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe asta. Noile reguli intră în vigoare din 2027

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Știri
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu ...
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Vezi toate știrile