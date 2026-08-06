Nota de plată pentru o vacanță în Grecia cu doi copii. Ce sumă a cheltuit o familie de români

Grecia rămâne și în acest an una dintre destinațiile preferate de majoritatea românilor. Cât a costat, în realitate, vacanța de 7 zile a unei familii cu doi copii în Grecia, cazare, transport, taxe, plajă și mâncare? Postarea unui român s-a viralizat pe TikTok, după ce acesta a făcut calculul complet la întoarcerea din vacanță.

În plin sezon estival, tot mai mulți români preferă să petreacă vacanța de vară în Grecia. Unele destinații sunt ideale pentru familiile cu copii, datorită prețurilor accesibile de la cazare, distracție sau mâncare. Spre deosebire de alte insule, stațiunea Kavala este situată pe continent, iar turiștii sunt scutiți de costul și timpul pierdut cu feribotul.

Cât costă o vacanță în Grecia pentru o familie cu doi copii

Kavala a devenit una dintre cele mai accesibile destinații din Grecia pentru majoritatea turiștilor români. Recent, un român și-a făcut publică experiența de aici și a dezvăluit că un sejur de 7 zile în această zonă, pentru o familie cu doi copii, a costat. 2.240 de euro. Suma include transportul cu mașina personală, cazare pentru cele 7 nopți, mesele zilnice la taverne și cheltuielile de la plajă.

„7 zile în Grecia/Kavala cu mașina: cazare, motorină, taxe, mâncare și plajă. Total: aproximativ 2.240 euro pentru o familie cu doi copii. Vi se pare mult sau ok?”, a fost mesajul utilizatorului.

Utilizatorii au recaționat, iar majoritatea dintre ei au rezonat cu experiența românului:

„E ok. Noi 2 zile Grecia și 7 Albania. Aceeași formulă plus Skopje o zi: 3.000 de euro. La Venus mi-au cerut 4.000 de euro pe 7 nopți” „Eu la fel: 2250 de euro, la hotel de 4 stele, all inclusiv, 2 persoane” „Da, cam atât te costă. În Thasos am cheltuit în jur de 2.500 de euro” „Noi am stat 9 zile îm Kavala, 2 adulți și un copil: 1700 euro cu tot cu drum, cazare plus cumpărături haine și altele” „Noi am plătit pe 7 nopți, drum și restul tot cam 2.500 de euro” „7 nopți, 3 persoane în Paralia, cu mâncare și transport: 1700 euro”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

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