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Clipe de coșmar pentru Carmen Șerban. A căzut cu mașina într-o groapă aflată în mijlocul drumului

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 18:22
Clipe de coșmar pentru Carmen Șerban. A căzut cu mașina într-o groapă aflată în mijlocul drumului
Carmen Șerban a căzut cu mașina într-o groapă din asfalt / Sursa foto: Facebook
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Carmen Șerban a trecut prin momente de panică după ce mașina pe care o conducea a ajuns într-o groapă uriașă apărută pe strada Știrbei Vodă. Artista a povestit că incidentul a fost atât de neașteptat, încât s-a temut că autoturismul a fost grav avariat.

Carmen Șerban a avut parte de o experiență neplăcută în București. După ce a reușit să iasă din zona periculoasă, cântăreața s-a întors pentru a filma locul și a le atrage atenția celorlalți șoferi. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă groapa formată chiar pe carosabil, în timp ce numeroși participanți la trafic încercau să o ocolească și claxonau din cauza pericolului.

Carmen Șerban a căzut într-o groapă

La scurt timp după întâmplare, cântăreața a decis să se întoarcă în zonă pentru a filma craterul din carosabil și pentru a-i avertiza pe ceilalți șoferi care ar fi putut trece pe acolo fără să observe pericolul. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate vedea groapa formată chiar în mijlocul drumului, în timp ce traficul din zonă era îngreunat, iar numeroși conducători auto claxonau.

„Am căzut în groapa asta… Nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers pentru ca să filmez groapa. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. S-a surpat asfaltul pe Știrbei Vodă. Din fericire, eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare”, a scris Carmen Șerban, pe Facebook.

Sursa foto: Facebook

Din fericire, artista nu a suferit nicio accidentare, însă a observat că mașina nu mai funcționează normal după incident. Potrivit acesteia, autoturismul trage puternic într-o parte, motiv pentru care intenționează să îl ducă de urgență într-un service pentru o verificare amănunțită.

„Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. Am călcat cu roțile din stânga mașinii … a căzut mașina și am ieșit într-o secundă … nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu … acum trage stânga rău. Trebuie s-o duc urgent în service.
S-a surpat asfaltul pe Știrbei Vodă.
Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”, a mai scris Carmen Șerban după incident, pe Facebook.

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