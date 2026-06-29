Nea Mărin a dat startul unui nou sezon la Antena 1. Primele imagini cu vedetele de la „Poftiți pe la noi” într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din România

Nea Mărin a strigat din nou adunarea! Filmările pentru noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi” au început în forță, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini din culisele show-ului. Vedetele vor avea parte de provocări pe bandă rulantă, nervi întinși la maximum și multe momente care vor face deliciul telespectatorilor.

Deși Antena 1 nu a anunțat încă o dată oficială a primierei, echipa lucrează intens pentru noul sezon. Iar de data aceasta, Nea Mărin și-a mutat tabăra într-una dintre cele mai spectaculoase zone ale României: Delta Dunării.

Unde au fost surprinse vedetele

CANCAN.RO a aflat că echipa emisiunii este cazată într-un complex din Delta Dunării, iar filmările au avut loc în perioada 20 iunie și țin până pe 30 iunie pe o plajă din Sulina.

Dacă mulți s-ar aștepta ca echipele să se schimbe, vă dezvăluim că și în acest sezon îi vom vedea în competiție pe Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și pe Rikito Watanabe și Sonny, care vor încerca să facă față tuturor provocărilor pregătite de Nea Mărin, iar de la sezon la sezon, sunt altele. Vedetele noastre nu se pot aștepta la nimic. Și să nu uităm că, în emisiune, dansatorul nostru nu ține cont de prietenii și îi tratează pe toți în aceeși măsură.

Vedetele au fost surprinse în plină acțiune, pe nisipul fierbinte, acolo unde temperaturile ridicate și probele solicitante le-au pus serios răbdarea, dar și pielea la încercare. Ne întrebăm chiar și dacă, Nea Mărint i-a lăsat să folosească creme cu protecție solară. Pentru că, dacă pentru noi, ca turisti, o zi de plajă înseamnă relaxare, pentru concurenții coregrafului, lucrurile stau cu mult diferit. Cu soarele arzând deasupra lor și cu sarcini deloc ușoare, așa cum ne-a obișnuit dansatorul, distracția vine la pachet cu multă muncă.

Din imaginile pe care vi le prezentăm, se poate observa că participanții au tras din greu, fiind plini de nisip și vizibil obosiți după ore întregi de filmare. Iar cei care îl cunosc pe Nea Mărin știu că acesta nu duce lipsă de disciplină. Probabil singurul motiv pentru care au stat jos, a fost pentru a da testimoniale și a ne vorbi despre ce s-a întâmplat mai exact din perspectiva fiecăruia. Până și tenisul de picior a fost monitorizat, și cu siguranță, au existat penalizări mari pentru cei care au pierdut.

Nea Mărin: „Zona asta nu am mai făcut-o niciodată”

Înainte de startul filmărilor, chiar Nea Mărin a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii vor avea parte de ceva complet diferit, iar alegerea Deltei Dunării confirmă promisiunea făcută de coregraf. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Filmările sunt în plină desfășurare, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO oferă un prim indiciu despre ceea ce îi așteaptă pe telespectatori. Se anunță un sezon plin de provocări, momente savuroase și peisaje spectaculoase, toate într-unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României.

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