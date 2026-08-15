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Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți

De: Elisa Tîrgovățu 15/08/2026 | 22:56
Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți
Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți / Sursa foto: Social media
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Anisia Gafton traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa, după ce a primit vestea că urmează să devină mamă pentru prima oară. Alături de partenerul ei, Florin Serghei, vedeta trăiește cu emoție fiecare moment al sarcinii și așteaptă cu nerăbdare ziua în care își va putea strânge copilul la piept. Cei doi sunt tot mai aproape de întâlnirea mult așteptată cu bebelușul lor și se pregătesc să înceapă un nou capitol.

Povestea de iubire dintre Anisia Gafton și Florin Serghei a trecut testul timpului. Relația lor a ajuns la un nou nivel odată cu oficializarea căsătoriei. În prezent, cei doi se pregătesc pentru cel mai important rol de până acum: acela de mamă și tată, numărând zilele până la venirea pe lume a copilului lor.

Anisia Gafton este însărcinată în opt luni

Deși a ajuns în ultima parte a sarcinii, Anisia Gafton nu pare să aibă o burtică foarte proeminentă. În fotografiile pe care le-a împărtășit recent cu urmăritorii săi, sarcina este aproape insesizabilă. Silueta vedetei s-a schimbat foarte puțin. Astfel, o ținută lejeră, precum un tricou oversize sau o cămașă largă, ar putea ascunde cu ușurință faptul că urmează să devină mamă.

Vedeta a atras rapid atenția celor care îi urmăresc activitatea în mediul online. Astfel că, postarea sa a generat o mulțime de reacții. Internauții au comentat intens despre sarcina actriței, observând că burtica de gravidă este încă destul de discretă, chiar dacă aceasta se apropie cu pași repezi de naștere și de un moment cu totul special din viața ei.

Sursa foto: Social media

„Eu am burta mai mare decât a ta, deși nu sunt însărcinată.”

„La 8 luni? Ce tare! Eu, când eram însărcinată în 8 luni, eram întrebată dacă sunt sigură că aștept un singur copil. Aveam o burtică atât de mare, încât abia mai urcam scările.”

„Sunt însărcinată în 5 luni și am burtica mai mare decât a ta! Nu știu cum reușiți să nu aveți burtica atât de vizibilă. Abia dacă se observă că sunteți însărcinate.”, au scris urmăritoarele Anisiei, în secțiunea de comentarii.

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil în urmă cu trei luni. Însă au preferat ca evenimentul să aibă loc într-un cadru restrâns. Cei doi au celebrat momentul alături de familie și prieteni, la un restaurant.

„A fost totul foarte spontan, intim, cu prieteni foarte apropiați. Noi voiam să facem pasul acesta încă din noiembrie, dar nu ne-am organizat. Până la urmă, acum s-au aliniat toate. Acum zece zile am decis, am văzut, am programat, iar nunta va avea loc odată cu botezul”, a declarat vedeta.

CITEȘTE ȘI: Anisia Gafton și Serghei s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a celor doi comedianți

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