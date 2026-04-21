Anisia Gafton, probleme în primul trimestru de sarcină! Cu ce se confruntă blondina

După sărbătorile pascale, Anisia Gafton a venit cu o veste mare pentru fanii săi. Blondina a anunțat că este însărcinată. Vedeta și iubitul ei Serghei așteaptă primul lor copil. Entuziasmul este mare, însă se pare că Anisia nu este o graviduță prea norocoasă. Cu ce probleme se confruntă aceasta în primul trimestru de sarcină.

În urmă cu doar o săptămână, Anisia Gafton și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Ea și iubitul său au venit cu o veste impresionantă și au anunțat că așteaptă primul lor copil.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading….Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, a anunțat Anisia Gafton.

Anisia Gafton, probleme în primul trimestru de sarcină

Deși bucuria este mare, recent Anisia Gafton le-a mărturisit fanilor săi că nu face parte din categoria graviduțelor norocoase. Aceasta se confruntă cu stările de rău specifice în primul trimestru de sarcină, iar diminețile sunt cele mai grele pentru ea.

Mai mult, pe lângă stările de greață și vomă, blondina se mai confruntă și cu o stare de oboseală constantă, iar în această perioadă zilele nu sunt prea roz pentru ea. De asemenea, nici instabilitatea emoțională nu lipsește.

„Vă spun sincer…partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca vodă prin lobodă) este ca în fiecare dimineață ceasul deșteptător este un pic de greață, mai dă cu snooze când e mai soft, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs mai o instabilitate emoțională, ce să mai… devii Serghei care a băut multă bere. «Radiez» cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume ca …îți cresc SÂNII!!!!!! .Ai sâni de mamă, mamă. Ești trecută prin ploaie prin vânt cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Băutura preferată e «Milf shake» .. ooooo glumițe. Recunosc că mă bucur de asta. Deci dacă vreți să vă crească sânii frumos, natural, nu vă dați cu tinctură de mărar, răspunsul e: SARCINAA! cea mai bună metodă, recomand”, a transmis Anisia Gafton, în mediul online.

