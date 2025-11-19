Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez

Anisia Gafton se pregătește pentru cel mai important eveniment din viața ei: nunta. După o relație solidă care durează de câțiva ani, comedianta și partenerul ei, Serghei Florin, se află în plin proces de organizare a ceremoniei care le va uni oficial destinele. Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, într-un cadru spectaculos din Grecia, iar momentul a rămas unul dintre cele mai apreciate de fanii artistei.

Personalitatea exuberantă a Anisiei se resimte și în felul în care își imaginează ziua specială. Artista tratează evenimentul cu mult umor și spontaneitate, așa cum au remarcat deja apropiații ei. Deși se află în pregătiri, comedianta nu este adepta planurilor rigide, preferând ca multe dintre detalii să fie stabilite în funcție de inspirația de moment. Cei care o cunosc spun că nu ar fi o surpriză ca vedeta să vină cu idei atipice sau să transforme momentele importante în situații comice, exact ca într-un spectacol.

Anisia Gafton se căsătorește!

Evenimentul va fi organizat în București, oraș unde Anisia locuiește de mulți ani și în care se simte pe deplin acasă. Deși originară din Moldova, artista glumește adesea pe seama faptului că a preluat accentul capitalei și că prietenii din regiunea natală o recunosc tot mai greu după modul în care vorbește. Alegerea locației este, însă, una practică și sentimentală, orașul devenind locul în care s-a consolidat povestea de dragoste dintre ea și Serghei.

„Urmează nunta și o să postez o poză specială când va avea loc evenimentul, să vă explic ce și cum. Nu mi-am calculat pașii, pentru că eu la matematică nu sunt foarte bună, în schimb vreau să fiu spontană la nunta mea. Poate-mi vine să mă îmbrac în pijamale (râde). O să fie un eveniment restrâns, cu prietenii, cu distracție la cote maxime… Cine știe, poate o să fie și botez (râde). Nunta va fi în București, pentru că eu, de când trăiesc aici, m-am ‘bucureștenizat’, am și accent, moldovenii nu mă mai recunosc, că nu mai vorbesc ca ei. Rochia de mireasă cred că va fi largă, confortabilă, pentru că eu vreau să mă simt bine și să dansez. O rochie tip cort aș vrea, dacă plouă să vină invitații sub ea, să se adăpostească. Serios vorbind acum, mi-aș dori să fie nunta mea undeva în natură”, a spus Anastasia Gafton.

În privința atmosferei, Anisia își dorește o petrecere relaxată, cu un număr redus de invitați, alcătuită în principal din prieteni apropiați și persoane cu care are o conexiune autentică. Accentul va fi pus pe distracție, dans și voie bună, iar vedeta intenționează să creeze un cadru în care toată lumea să se simtă în largul ei. De altfel, comedianta își imaginează chiar o ținută neconvențională, cât mai comodă, care să-i permită să danseze fără rețineri. A menționat, în glumă, în mai multe ocazii, că ar opta pentru o rochie extrem de largă, astfel încât invitații să se poată adăposti sub ea în cazul unei ploi, semn că stilul ei jovial va marca și această etapă importantă.

„Aș vrea să-mi cânte Theo Rose și Shakira, dar a doua nu știu dacă poate să ajungă (râde). Meniul va fi românesc, ca de Revelion: sarmale, pește, băutură cât cuprinde. A doua parte a evenimentului, adică sezonul 2, va fi în 2026, prima parte, cununia civilă, sperăm să fie în 2025. Doamne-ajută să primim aprobare. Depinde totul de Primăria Sectorului 4”, a spus vedeta pentru Viva!

