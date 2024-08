Anisia Gafton dă tot din casă! Cum îl „bucură” zilnic pe Serghei: „Îmi place să experimentez cât mai multe lucruri…”

Anisia Gafton este una dintre cele mai efervescente și transparente prezențe din showbiz-ul românesc. Pentru CANCAN.RO, comedianta povestește cum îi scoate iubitului său fire albe, dar și alte detalii despre operația de rinoplastie care i-a schimbat atât de mult înfățișarea.

Anisia Gafton recunoaște: nu e chiar așa de bună la casa omului! Deși este extrem de simpatică și foarte amuzantă, comediantă recunoaște că le are și ea pe ale sale. De exemplu, este destul de cheltuitoare și pasionată de sporturi extreme, cum ar fi… șofatul, în cazul ei, după cum admite chiar vedeta! Ha, ha!

”Îi scot fire albe când mă așteaptă să mă aranjez și, pe lângă asta, mie-mi place să cheltui bani. Dacă am 20 de lei, îi cheltui pe toți. Îmi place să experimentez cât mai multe lucruri și sunt cam nebunatică. Lui îi place asta, dar uneori eu mă împrăști. (…)

Asta cu sporturile extreme da, da, iar lui îi e cam frică. Uite, un alt sport extrem, mie-mi place să conduc, iar el mi-a zis că mai bine aș face bungee jumping fără coardă! Bieînțeles că am picat la școala de șoferi! Nici n-am ieșit din parcare! Acum două luni am dat de permis! Trebuie să mai aștept, pentru că mi-a expirat și școala. Am picat o singură dată, nu mă descurajez, normal! Eu mă simt hoinara șoselelor!

Cu vacanțele, hmmm. Eu, pentru că plec mereu în turneu, sunt cu plecatul mai puțin. Parcă atunci când suntem acasă suntem în vacanță! Avem și trei pisici: una e tomberoneză, alta e bagaboantă”, spune Anisia Gafton.

Anisia și operația care i-a schimbat radical chipul

Relativ recent, Anisia a suferit prima intervenție estetică, operație care, trebuie să recunoaștem, a schimbat-o foarte mult. În bine, evident! Acum, vedeta este și mai simpatică, dacă acest lucru este posibil!

”Acum șase luni m-am operat, nu mai e chiar așa nou. Trebuie să mai aștept un an până să se așeze. Nu a fost un complex vechi, era vorba despre deviația de sept și medicul a zis să mi-l facă și estetic. Domnul doctor a făcut o treabă excepțională! Serghei a aflat înainte cu cinci zile că mă operez. A venit direct în sala de operație.

După operație, am căutat și am văzut ce s-a întâmplat în nasul meu! Mai bine că nu m-am uitat înainte. Dacă vedeam, nu mă mai făceam! Începeam să fluier, stăteai cu trenul lângă tine! Nu mi-a fost teamă că operația o să-mi ia din personalitate. Când transmiți ceva, transmiți din suflet, nu cu nasul, că așa Pinocchio trebuia să fie cel mai mare comediant și nu e”, încheie comedianta, pentru CANCAN.RO.

