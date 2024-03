Cum arată Anisia Gafton, câștigătoarea Sunt celebru, scoate-mă de aici, după ce și-a operat nasul! N-o mai recunoști pe stradă: ”Am crezut că e filtru!”

Anisia Gafton și-a uimit fanii cu noua sa înfățișare. Câștigătoarea emisiunii de la PRO TV, ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, și-a operat nasul, iar acum este de nerecunoscut. Unii oameni au confundat-o atunci când au văzut imaginile cu transformarea spectaculoasă.

Au început filmările pentru un nou sezon Săriți de pe fix, de la Pro TV, emisiune în cadrul căreia Anisia Gafton a reușit să se facă remarcată. Actrița va fi prezentă și de această dată în cadrul show-ului. Așadar, a publicat câteva imagini de pe platou, iar noul ei look a atras atenția internauților. Până la urmă, ea a recunoscut că a suferit o intervenție, în urmă cu aproximativ o lună.

Anisia Gafton a luat decizia de a se opera, inițial, din cauza problemelor de sănătate. Câștigătoarea Sunt celebru, scoate-mă de aici a fost nevoită să apeleze la o intervenție pentru deviație de sept, însă dacă tot a ajuns pe masa de operație, a recurs și la o procedură estetică.

„Recent, acum o lună și ceva am făcut o operație de deviație de sept, complicățică chiar, iar nasul oricum trebuia îndreptat. Și dacă tot am intrat în nas pentru deviație, am făcut ca românul: când schimb gresia, hai că schimb și faianța. Așa că am umblat și estetic.

Important este că sunt sănătoasă și pot respira ca lumea acum, nasul și fața o să se dezumfle ușor, ușor în următorul an, și foarte important e că atunci când beau ceva, în sfârșit îmi încape tot nasul în pahar.

Oricum eu rămân aceeași Anisia, cu același farmec, energie, aceeași Anisia sărită de pe fix și doritoare să vă fac să râdeți! Vă pup și vă iubesc.”, a spus Anisia Gafton, pe pagina ei de Instagram.