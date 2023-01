Cum s-a lăsat Anisia Gafton cucerită de iubitul ei, Serghei: „Am simțit că e omul meu”

Anisia Gafton și Florin Serghei, partenerul ei de viață, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Însă, puțini cunosc detalii din viețile lor private, mai cu seamă despre modul în care s-au cunoscut și cum a fost cucerită de actorul de stand-up! Iată detaliile mai jos, în articol.

Anisia Gafton trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Serghei, colegul ei de stand-up. Deși se înțeleg extraordinar și se iubesc, cei doi nu au ales să facă, încă, pasul cel mare. Însă, Anisia Gafton a vorbit despre modul în care a fost cucerită de colegul ei de scenă, dar și despre cum vede ea actul unei căsătorii.

Actrița în vârstă de 34 de ani susține că își dorește să fie fericită, iar un act de căsătorie nu te-ar face, neapărat, să te simți în acest mod. Însă, în condițiile în care se ivește să își pună pirostriile, o va face: „Eu îmi doresc să fiu fericită. Nu cred că neapărat un act te face fericit, dar dacă e să fie, eu o iau așa cum e. Dacă e să mă căsătoresc, mă căsătoresc, dacă nu, nu. Nu o văd atât de esențial”.

Vezi și DE NECREZUT! CÂTE CLASE ARE ANISIA GAFTON, CÂŞTIGĂTOAREA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI? VEDETA PRO TV A DAT „CHIX” LA CAPITOLUL STUDII

Cum a fost cucerită Anisia Gafton?

Pe de altă parte, Anisia Gafton a mărturisit cum a ajuns să fie cucerită de partenerul ei, Serghei. În cadrul unei emisiuni, actrița de 34 de ani a mărturisit ce a „vrăjit-o” imediat ce l-a cunoscut pe acesta. Timp de doi ani au fost parteneri de stand-up, iar primul lucru care a cucerit-o la Serghei a fost profesionalismul de care a dat dovadă. În același timp, a contat mult și seriozitatea și faptul că este „la locul lui”, potrivit spuselor Anisiei Gafton.

„Când ne-am cunoscut, am simțit că e omul meu. Noi doi ani am fost parteneri de stand-up, nimic mai mult. M-a impresionat la el profesionalismul. Atât de la locul lui, nu a încercat nimic. Asta pe mine m-a vrăjit, am zis mamă cât de serios e băiatul ăsta, cât de la locul lui e. Treaba treabă și atât. Nici măcar o glumă, o dată nu și-a permis. Prima dată când l-am văzut la un show, am simțit ca și cum îmi e un văr, parcă mă cunoșteam cu el demult. Imediat am intrat în vorbă și am vorbit aceeași limbă. După aceea, când ne-am combinat, am simțit că e ceva și că e cumva omul meu”, a mai spus Anisia, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

Citește și CU CINE SE IUBEŞTE, DE FAPT, ANISIA GAFTON? CÂŞTIGĂTOAREA ,,SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI!” ARE IUBIT FAIMOS

Sursă foto: captură video YouTube, Instagram