Regina junglei din Dominicană, dezvăluiri în premieră despre postura de mamă: “Nu am minte de crescut copii!”

Interviul oferit de Anisia Gafton pentru CANCAN.RO a fost haios ca un număr de stand-up comedy la scenă deschisă. Regina junglei Dominicane a vorbit, în premieră, despre posibilitatea de a fi curând mamă. Actrița nu s-a sfiit, recunoscând că nu este momentul să devină părinte, simțindu-se ușor imatură și iresponsabilă. De făcut este ușor, de crescut poate fi mai dificil, susține influencerița.



Un alt motiv al amânării evenimentului este faptul că Anisia Gafton își dorește să agonisească o mică avere, pe care să o lase urmașilor. Prin contrast, blonda glumește despre moștenirea primită de la părinți. Ar fi fost vorba despre o mustață trasă la indigo cu a tatălui, dar și despre o răceală cronică, povestește actrița.

Regina junglei nu se vede părinte, momentan: „Nu am minte de crescut copii!”

CANCAN.RO: Știu că tu ai o relație serioasă, vă gândiți la un copil?

Anisia Gafton: Nu vreau să înfiez niciun copil, să-l fac e ușor de făcut, cel mai ușor lucru. Numai că de crescut e cam greu. Pentru că eu sunt și foarte uitucă, eu nu-mi imaginez să fiu mamă acum.

Momentan, la cât de uitucă sunt și iresponsabilă, dacă mă vezi cu un sân pe afară și zăpăcită, înseamnă că l-am înțărcat și l-am lăsat acolo.

Sau l-am lăsat la grădiniță, e clar. Deci nu mă văd acum, nu mă simt eu, adică îmi plac copiii, sunt super să mă joc cu ei, dar atât. Nu să-i cresc, că nu am minte de crescut copii.

Anisia Gafton vrea să lase zestre copiilor, chiar dacă părinții n-au îndestulat-o: „Am primit moștenire mustața de la tata!”

CANCAN.RO: Dar poate va fi la un moment dat…

Anisia Gafton: Poate va fi, cu siguranță o să existe și o să fac grădiniță. Dacă mă pornesc pe unul, fac cinci. Doi și trei, pac! Fac «Clanul», clan de copii. Aș vrea mulți băieți și o singură fată, ca să fie regina. Dar ei îi las moștenire tot.

CANCAN.RO: Datorii, ce îi lași?!

Anisia Gafton: Aia zic, încerc să nu fac datorii, încerc să-i las o împărăție. Am de muncit până să-i las zestre. Eu am avut de la părinți, încă am, două plăpumi, un cearșaf și ăla rupt.

Și o răceală mi-a lăsat tatăl meu, cronică, revine constant, așa îmi amintesc de taică-miu. Și am mai primit moștenire mustața de la tata, asta crește ceva, ce nu crește părul din cap!

