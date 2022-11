Giani Kiriță, primele declarații despre Anisia Gafton, câștigătoarea ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. ,,Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns”

Anisia Gafton (38 de ani) este câștigătoarea show-ului de televiziune ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!” ,de pe Pro Tv. Vedeta a fost singura femeie care a reușit să meargă până în marea finală alături de alți concurenți, printre care se numără și fostul fotbalist Giani Kiriță (45 de ani). În cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu scurt timp înainte de a se afla marele câștigător, sportivul și-a spus părerea despre Anisia Gafton.

Giani Kiriță a reușit să ajungă până în marea finală a emisiunii din Republica Dominică, însă nu a ieșit câștigătorul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Cu puțin timp înainte de a fi difuzată ediția în care a fost desemnat marele câștigător, fostul fotbalist a oferit un interviu în care a vorbit despre Anisia Gafton, dar și despre experiența de care a avut parte. (NU RATA: CUM A FOST „ARANJAT” CA ANISIA GAFTON SĂ CÂŞTIGE SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI? „BLAT” ÎNAINTE DE FINALA PRO TV)

Giani Kiriță, despre Anisia Gafton, câștigătoarea provocării ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Fostul fotbalist și-a expus părerea sinceră despre Anisia Gafton. Întrebat înainte de marea finală dacă blondina ar merita să câștige concursul, Giani Kiriță a mărturisit că pentru Anisia e important parcursul pe care l-a avut.

,,Anisia este singura femeie dintre toate care a ajuns. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns. Contează pentru ea, ca femeie, foarte mult. Pentru că a fost foarte greu.”, a declarat Giani Kiriță, potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro. ( VEZI ȘI: SURPRIZĂ COLOSALĂ! CÂŢI BANI A CÂŞTIGAT ANISIA GAFTON DE LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI. DE NECREZUT CE SUMĂ I-A OFERIT PRO TV)

,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, cea mai grea provocare pentru Giani Kiriță

Fostul fotbalist a mărturisit că participarea în cadrul showului de pe Pro Tv a fost una dintre cele mai grele experiență, mai ales că nu este pentru prima dată când acceptă o asemenea provocare.

Giani Kiriță a menționat că ,,ceva mai rău de atât nu există”, iar condițiile în care ,,supraviețuiau” erau unele aproape inumane.

,,A fost foarte greu, eu, ca bărbat o spun. De la fotbal și până la orice show la care am participat… credeți-mă că ăsta a fost cel mai greu concurs, cel mai dur. Nu doar în privința probelor, ci și a alimentației, a locului unde am stat, izolați, oamenii cu care am concurat, probe, frici…

Gândiți-vă că am dormit pe un palet de ăla de cărat bere, adică pe scândură. Gândiți-vă la asta…. Noroi, te mușcau insectele, țânțarii.

Aveam bube pe noi. Beai ceva… aveai tot corpul plin de bube… adică oamenii nu știu asta… Încă au comentarii de genul “Dom’ne, dar așa era?” sau “Ați filmat acolo pe bune?”. Ceva mai rău de atât nu există. Acolo stai zile în șir, săptămâni, luni și efectiv nu mai poți. (NU RATA: GIANI KIRIȚĂ, ÎN LACRIMI LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI”. TRAUMA DIN COPILĂRIE A FOSTULUI CĂPITAN AL LUI DINAMO)

Zici că nu te gândești, dar până la urmă tot te gândești la familie. Trebuie să-ți dispară gândul ăsta acolo ca să poți să reziști. M-am consumat, consumul este în interior.”, a mai spus Giani Kiriță, potrivit sursei amintite mai sus.