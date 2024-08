Anisia Gafton se mărită! A stabilit deja data nunții, după ce a primit inelul cu diamant: „Nu mă așteptam”

Bat clopotele de nuntă pentru Anisia Gafton. Vedeta de la Pro TV a pus la punct toate detaliile pentru ziua cea mare, după ce a primit inelul cu diamant. Iată data exactă la care blondina își va uni destinele cu logodnicul ei, Serghei!

Anisia Gafton și logodnicul ei, Serghei, sunt în căutarea sălii de evenimente perfecte pentru ziua cea mare. Cei doi au pus la punct toate detaliile, iar blondina este entuziasmată. Actrița a dezvăluit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie și nu a înțeles pentru o perioadă bună de timp motivul oentru care iubitul ei avea un comportament bizar.

Cum a fost cerută în căsătorie Anisia Gafton

Mai mult, vara aceasta, actrița a fost plecată într-o vacanță de lucru, unde nu poate spune că s-a relaxat suficient. Acesta este și motivul pentru care a ales să mai facă un sejur în luna septembrie, pentru a-și recăpăta forțele pentru organizarea nunții.

Blondina de la Pro TV a fost cerută de soție în timp ce se afla cu Serghei în vacanță, însă nu se aștepta la acest lucru. Mai mult, blondina a dezvăluit că acesta se comporta neobișnuit și nu înțelegea dacă există sau nu o problemă.

„Cererea în căsătorie a fost așa: s-a dispus de un inel… Se pune băiatul în genunchi și scoate un inel cu diamant -de preferat din acela cât mai mare- să le arăți la fete ‘că se vede și din tramvai’. Rețeta asta este! Se adaugă multe emoții și trebuie să se filmeze, că altfel nu se poate. Așa am făcut.

Nu mă așteptam. Și cel mai fain e când nu e aștepți. Eu chiar nu m-am așteptat. Eu credeam că omul acesta are probleme psihice înainte de acest moment, pentru că era foate ciudat. Dar el avea emoții, nu știa unde să mă ceară. Ne aflam în Grecia și s-a pus pe un muntișor… și acolo voia să mă ceară numai că era plin de turiști și nu reușea. Noi trebuia să filmăm ceva, eu am văzut că se tot strâmba, tot pufnea și l-am tot întrebat ce are. Eu nu mai înțelegeam nimic. După care a găsit un drumuleț pe munte care nu era așa la vedere pentru turiști și acolo m-a cerut, în final”, a dezvăluit actrița, într-un interviu pentru viva.ro.

Actrița nu se aștepta să fie cerută de soție

Abia după ce a înțeles ce se întâmpla, Anisia a putut să realizeze motivul comportamentului bizar al lui Serghei. Aceasta a glumit și a mărturisit că prima oară a crezut că acesta a furat inelul de logodnă de undeva, pentru că nu se aștepta la marea întrebare.

„Da, în fine, m-am lămurit. I-am și zis: ‘Eu cred că trebuie să te duci undeva, să îți faci un control. Nu înțeleg ce este cu reacțiile acestea’. Ba filmăm, ba nu filmăm, acuma pufnește, acum râde… și el, de fapt, nu știa unde să mă ceară de soție. Ca motanul care voia să își marcheze teritoriul.

Prima dată am zis că poate l-a furat de undeva… Glumesc, desigur. Nu m-am mai gândit la nimic, pentru că nu m-am aștepătat. Într-adevăr, a fost un moment destul de emoționant. L-am luat eu și l-am pus pe deget când l-am văzut! N-am mai așteptat, l-am luat direct: ‘Da, mulțumesc. Era și cazul…’ Da a fost emoționant. Și până atunci nu văzusem români în Atena, chiar nu văzusem și abia atunci urcau pentru prima dată niște români și ne-au felicitat. Când ne-au văzut și ne-au spus: ‘A, uite, o cere…’ și s-au bucurat. Nu știu cum s-au nimerit și românii ăia acolo!”, a mai spus Anisia Gafton, pentru sursa citată.

Când va avea loc nunta Anisiei Gafton cu Serghei

Acum, Serghei și Anisia au reușit să pună la punct aproape toate detaliile pentru ziua nunții. Au stabilit data și au pus la cale planul perfect pentru marele eveniment. Tot ce le lipsește acum este sala de evenimente, care trebuie să fie conformă cu cerințele viitoarei mirese.

„Da, o să facem prin vară, la anul, nunta. În vară, sigur. Am găsit o locație care se apropie de ceea ce ne dorim, dar mai căutăm.

Noi ne dorim în afara Bucureștiului să fie locația unde facem nunta, mai exact undeva în pădure, nu chiar în Capitală, ci undeva la aer liber. Dar mai căutăm”, a dezvăluit actrița.