Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”

Anisia Gafton și comediantul Florin Serghei au aflat că urmează să devină părinți! Coincidență sau nu, se pare că anul 2026 e rezervat marilor schimbări din viețile lor. Cei doi au în plan să devină soț și soție.

În Vinerea Mare, Anisia Gafton și Florin Serghezi au aflat că o să devină părinți. Artista a publicat pe social media o imagine cu primele radiografii și cu testul de sarcină. Cei doi formează un cuplu de 2016, iar 2026 pare să fie anul marilor schimbări pentru ei: nu doar că așteaptă un copil, dar au în plan să își unească destinele în fața altarului.

Între Anisia Gafton (42) și Serghei (38) există o diferență de 4 ani. Ea este mai mare cu 4 ani decât viitorul tată al copilului ei, însă acest lucru nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor.

Anunțul a fost împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare, acolo unde Anisia a încărcat două imagini cu ea și Serghei, însoțite de un mesaj în stilul caracteristic. Postarea a strâns rapid reacții și felicitări din partea urmăritorilor, marcând astfel unul dintre cele mai importante momente din viața lor de cuplu.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite”, a fost mesajul Anisiei Gafton.

În ceea ce privește nunta, evenimentul va avea loc în București. Deși originari din Moldova, atât Anisia, cât și Serghei, Capitala a devenit a doua lor casă și locul ca în care s-au cunoscut și au decis să își construiască un viitor împreună. Cei doi își doresc o nuntă restrânsă, cu un număr redus de invitați, alcătuită în principal din familie și cei mai apropiați prieteni. Accentul va fi pus pe distracție și voie bună.

Urmează nunta și o să postez o poză specială când va avea loc evenimentul, să vă explic ce și cum. Nu mi-am calculat pașii, pentru că eu la matematică nu sunt foarte bună, în schimb vreau să fiu spontană la nunta mea. Poate-mi vine să mă îmbrac în pijamale (râde). O să fie un eveniment restrâns, cu prietenii, cu distracție la cote maxime… Cine știe, poate o să fie și botez (râde). Nunta va fi în București, pentru că eu, de când trăiesc aici, m-am ‘bucureștenizat’, am și accent, moldovenii nu mă mai recunosc, că nu mai vorbesc ca ei”, spunea Anisia Gafton în urmă cu ceva timp.

