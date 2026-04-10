Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”

De: Irina Vlad 10/04/2026 | 22:18
Anisia Gafton și comediantul Florin Serghei au aflat că urmează să devină părinți! Coincidență sau nu, se pare că anul 2026 e rezervat marilor schimbări din viețile lor. Cei doi au în plan să devină soț și soție. 

În Vinerea Mare, Anisia Gafton și Florin Serghezi au aflat că o să devină părinți. Artista a publicat pe social media o imagine cu primele radiografii și cu testul de sarcină. Cei doi formează un cuplu de 2016, iar 2026 pare să fie anul marilor schimbări pentru ei: nu doar că așteaptă un copil, dar au în plan să își unească destinele în fața altarului.

Între Anisia Gafton (42) și Serghei (38) există o diferență de 4 ani. Ea este mai mare cu 4 ani decât viitorul tată al copilului ei, însă acest lucru nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor.

Anunțul a fost împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare, acolo unde Anisia a încărcat două imagini cu ea și Serghei, însoțite de un mesaj în stilul caracteristic. Postarea a strâns rapid reacții și felicitări din partea urmăritorilor, marcând astfel unul dintre cele mai importante momente din viața lor de cuplu.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite”, a fost mesajul Anisiei Gafton.

sursă foto: Instagram

În ceea ce privește nunta, evenimentul va avea loc în București. Deși originari din Moldova, atât Anisia, cât și Serghei, Capitala a devenit a doua lor casă și locul ca în care s-au cunoscut și au decis să își construiască un viitor împreună. Cei doi își doresc o nuntă restrânsă, cu un număr redus de invitați, alcătuită în principal din familie și cei mai apropiați prieteni. Accentul va fi pus pe distracție și voie bună.

Urmează nunta și o să postez o poză specială când va avea loc evenimentul, să vă explic ce și cum. Nu mi-am calculat pașii, pentru că eu la matematică nu sunt foarte bună, în schimb vreau să fiu spontană la nunta mea. Poate-mi vine să mă îmbrac în pijamale (râde).

O să fie un eveniment restrâns, cu prietenii, cu distracție la cote maxime… Cine știe, poate o să fie și botez (râde). Nunta va fi în București, pentru că eu, de când trăiesc aici, m-am ‘bucureștenizat’, am și accent, moldovenii nu mă mai recunosc, că nu mai vorbesc ca ei”, spunea Anisia Gafton în urmă cu ceva timp.

Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez

Anisia Gafton dă tot din casă! Cum îl „bucură” zilnic pe Serghei: „Îmi place să experimentez cât mai multe lucruri…”

Iți recomandăm
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Știri
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie
Știri
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia…
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii...
