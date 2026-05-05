Anisia Gafton și Serghei s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a celor doi comedianți

Anisia Gafton și Florin Serghei au făcut pasul cel mare. Cei doi au ales să își unească destinele și au ajuns în fața ofițerului stării civile. Cununia vine la doar câteva săptămâni după ce au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

Anisia și Florin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Relația lor pare să fie mai solidă ca niciodată și asta pentru că s-au căsătorit. Imaginile de la fericitul eveniment au fost făcute publice și au adunat rapid reacții din partea fanilor. O altă veste incredibilă a oferit urmăritorilor ei și anume că va deveni mamă pentru prima oară.

Anisia Gafton s-a căsătorit!

Celebra actriță Anisia Gafton traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Marți, 5 mai, vedeta și Florin Serghei au devenit soț și soție. Evenimentul este unul neașteptat și asta pentru că cei doi au ales discreția până în ultimul moment. La ceremonie au participat doar familia și prietenii apropiați, iar din imaginile postate se poate observa fericirea de pe chipurile lor. Artista nu s-a putut abține și, așa cum și-a obișnuit fanii, a publicat imagini inedite de la cununia civilă.

La cel mai special eveniment din viața ei, Anisia a purtat o rochie albă și lungă. În partea inferioară, detaliul impresionant este dantela, care scoate în evidență rafinamentul. În partea de sus, vedeta a optat pentru un sacou alb. Soțul ei a fost la fel de prezentabil și a ales să îmbrace un costum bleumarin și o cămașă albă. Alături de imaginile pline de bucurie, actrița a postat și un mesaj emoționant, dar amuzant în același timp, caracteristic stilului ei.

Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante, a scris Anisia Gafton pe rețelele de socializare.

Anisia, mamă pentru prima oară

Mirii formează un cuplu din 2017, iar relația lor pare ca în basme. De curând, a dezvăluit că este însărcinată, dar și despre cum experimentează ea această perioadă.

Vă spun sincer…partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca Vodă prin lobodă), este că în fiecare dimineață, ceasul deșteptător este un pic de greață, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs, mai o instabilitate emoțională, a declarat ea.

Chiar dacă a trecut prin momente mai puțin plăcute în prima parte a sarcinii, Anisia a mai adăugat că radiază de fericire.

Ce să mai, devii Serghei care a băut multă bere. Radiez, cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că îți cresc sânii! Ai sâni de mamă. Ești trecută prin ploaie, prin vânt, cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Recunosc că mă bucur de asta, a mai transmis Anisia.

