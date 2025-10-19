Anisia Gafton e zen total! A fost cerută de soție, dar habar n-are ce urmează: “Nu sunt sigură, nu știu ce alegere o să fac”

Orice viitoare mireasă se gândește din timp cum va arăta cel mai important eveniment din viața ei, mai puțin…Anisia Gafton! Vedeta de la Pro TV a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Serghei, anul trecut în luna mai, dar n-au pus „țara la cale”, deocamdată. Mai bine zis, blondina nu își face planurile de nuntă cu logodnicul ei, ci cu noi, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Cum e posibil? Ei bine…vedeta nu știe și nici nu s-a interesat încă în ce constă…o nuntă! Dar mai bine citiți până la final, ca să vă convingeți!

Cererea în căsătorie este un moment plin de emoții, iar apoi vin gândurile, planurile, temerile și așa mai departe…Asta în cele mai multe cazuri, dar pentru Anisia Gafton e o nimica toată! Vedeta de la Pro Tv credea, probabil, că este o simplă petrecere, dar a uitat de cununia religioasă! CANCAN.RO a fost „wedding planner” pentru celebra actriță timp de câteva momente! Serghei va rămâne șocat după ce va citi declarațiile viitoarei soții! 🙂

Anisia Gafton a stabilit data cununiei civile

A fost cerută în căsătorie anul trecut în luna mai, iar toată lumea se aștepta ca marele eveniment să aibă loc anul acesta. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Anisia Gafton a lămurit zvonurile legate de nunta cu Serghei.

„Încă nu s-a întâmplat, dar o să se întâmple sezonul următor de nunți. O să facem o cununie civilă, nu zic încă când și apoi o să fie și o nuntă, cu siguranță. Nu va fi ceva fastuos, mare. Va fi intim, ca să pot să mă distrez. Dacă e multă lume trebuie să păstrez niște aparențe. Știți ce se întâmplă…miresele sunt stresate: să arate într-un fel, să dea bine coafura, să nu comenteze soacrele sau nu știu care. Mireasa contează cel mai mult și ea trebuie să se simtă cel mai bine la nuntă. La cununia civilă avem pusă data așa și așa, dar la cealaltă nu!”, a declarat Anisia Gafton, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

CANCAN.RO- Wedding Planner pentru Anisia Gafton

Așa cum vă spuneam mai sus, Anisia Gafton nu prea și-a făcut temele pentru nuntă. Vedeta nu știe exact când, cum și în ce condiții se face cununia religioasă. Dacă pentru majoritatea viitorelor mirese planurile pentru marele eveniment sunt o bătaie de cap, pentru Anisia Gafton e floare la ureche, sau cel puțin, așa credea, până să vorbească cu noi 🙂

„Când e petrecerea? Cununia religioasă e cea cu petrecerea? Nu poți să faci religioasa și după un an petrecerea? Cununia religioasă pot să o fac, nu știu când…Stau acum și organizez cu tine. De exemplu, pot să o fac mâine și apoi fac petrecerea. Să fie 3 petreceri: cununia civilă, religioasă și …Măi, eu vreau să fiu spontană! Nu vreau organizare…Bine petrecerea sigur trebuie organizată, dar de cea religioasă nu mi-e frică. Pot să mă duc la un moment dat cu Serghei la Biserică, țac-pac și gata. Iau nașii și gata. Luăm și lumânări, luăm de toate. Nașii sunt niște prieteni apropiați și se ocupă ei. O să fie ceva mai spontan și o să se facă, vorbim despre asta. Nu dau nume, nu dau timp, dar știu că trebuie să iau buletinul de acasă la cununia civilă. Restul, trebuie să fiu îmbrăcată în alb, o să o pătez din prima. Nici la schimbarea numelui nu m-am gândit. Nu sunt sigură, nu știu ce alegere o să fac. O să mă gândesc.”, a dezvăluit Anisia Gafton pentru CANCAN.RO

