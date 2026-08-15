Cum l-a „tradus” Alexandra Ciomag de la Survivor pe iubitul milionar cu ex-ul. Strategia prin care voia să-l “amendeze” pe afacerist

Zilele trecute v-am prezentat în exclusivitate cum fosta concurentă Survivor, Alexandra Ciomag, a dat lovitura! Șatena se afișa mândră la volanul unui bolid de lux rarisim (existând doar 15 astfel de modele în lume), vorbim despre un Ferrari 296 N-Largo GTS by Novitec cu valoarea de 700.000 de euro, deci automat că șatena a stârnit interesul. Și cum noi nu lăsăm curiozitățile nesatisfăcute, am aflat și cine este, de fapt posesorul mașinii. Este vorba despre Mircea Laurențiu Hotăranu, un antreprenor care are o firmă de construcții și care se pare că are o relație (mai mult decât apropiată cu Alexandra Ciomag). Dar bomba acum vine. În timp ce călca accelerația bolidului de lux, gândul îi zbura și la fostul, cu care aceasta s-a și întâlnit. CANCAN.RO are informații bombă despre cum a jucat fosta concurentă Survivor la două capete!

Se spune că norocul ți-l faci cu mâna ta și dacă ne referim la Alexandra Ciomag, vorba este cum nu se poate mai adevărată. Spunem asta pentru că tânăra de doar 22 de ani a pus mâna pe un milionar ( dar și pe mașina lui, cel puțin cu împrumut), iar soarta părea să-i surâdă. Șatena a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se afla alături de bărbat la un autosoft, semn că relația dintre ei este mai mult decât ..cordială. Mai mult, tânăra nu doar că îi conduce singură mașina lui Mircea Laurențiu Hotăranu, dar o și parchează la One Herăstrău Towers, acolo unde aceasta ar locui, mai nou. Și, când ai asemenea beneficii dintr-o relație (nu mai vorbim despre daruri și surprize- vezi aici) te-ai gândi că nu ai ce să cauți în altă parte, nu? Ei bine, Alexandra Ciomag demonstrează contrariul! Iată cum l-ar fi jucat, de fapt, pe milionar.

Alexandra Ciomag ar fi jucat la două capete

Nici bine nu a început relația cu milionarul Mircea Laurențiu Hotăranu că Alexandrei Ciomag i s-ar fi făcut dor de…trecut. Vorba aia: poți să ai toți banii din lume, dacă nu poți avea omul pe care ți-l dorești, trăiești degeaba! Și ce faci când te ia dorul de fostul?! Răspunsul corect este….nimic, cu atât mai mult cu cât ai început o relație. Dar iată că fosta concurentă Survivor nu aplică această regulă. Așadar, conform informațiilor pe care le-am obținut de la sursele CANCAN.RO, șatena a decis să joace la două capete.

Se întâlnea cu milionarul Hotăranu, dar ea tot nehotărâtă era, căci, cum prindea ocazia îl vizita și pe fostul ei iubit, spun sursele. Cu toate că relația lor se încheiase încă din octombrie anul trecut, Alexandra continua să-și vadă fostul pe care, culmea, încerca să-l convingă că are doar interese la milionar….de natură financiară, evident. Mai exact, domnișoara poftea și ea la un apartament, un locșor călduț unde să doarmă liniștită. Vorba aceea,ce-i pentru un om de un asemenea calibru un apartament?! Maxim, roțile de la Ferrari-ul lui.

Se pare că, pentru moment, Alexandrei i-au ieșit pasențele… pe un an, căci milionarul i-ar fi plătit chiria pe tot acest timp în avans. Dar, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu acest triunghi amoros când vor afla unii de ceilalți. Va ieși „supraviețuitoare” fosta concurentă Survivor din toată schema asta?! Rămâne de văzut cum o va scoate la capăt tânăra de doar 22 de ani.

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