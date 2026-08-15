Nicușor Dan, apariție neașteptată de Sfânta Maria! Unde a mers președintele alături de Mirabela Grădinaru și copiii lor

Nicușor Dan a ales să petreacă ziua de 15 august într-un cadru liniștit și religios. De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, președintele României a mers la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov, unde a participat la slujba dedicată uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

Șeful statului nu a mers singur. Nicușor Dan a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai cuplului. Familia prezidențială a participat împreună la slujba de la mănăstirea aflată la poalele Munților Făgăraș, într-o atmosferă specifică marii sărbători religioase.

Unde a mers președintele alături de Mirabela Grădinaru și copiii lor

Imaginile surprinse în timpul slujbei îl arată pe Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru, ambii cu capetele plecate în timpul rugăciunii. La finalul ceremoniei religioase, președintele și familia sa au primit anafură de la preot.

După încheierea slujbei, președintele nu s-a grăbit să plece. Acesta a stat de vorbă cu oamenii veniți la mănăstire, a dat mâna cu cei care s-au apropiat de el și a acceptat să facă fotografii alături de credincioși.

Momentul a fost unul mai puțin formal pentru șeful statului, care a renunțat pentru câteva momente la cadrul oficial și a interacționat direct cu oamenii aflați la Mănăstirea Dejani. Vizita a avut astfel și o componentă de familie, dar și una religioasă, Nicușor Dan alegând să marcheze această zi importantă alături de partenera sa și de copiii lor.

Mănăstirea Dejani se află în zona Munților Făgăraș, la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Făgăraș, și reprezintă unul dintre lăcașurile de cult importante din această parte a județului Brașov. Alegerea acestei destinații are și o notă personală pentru Nicușor Dan, având în vedere legătura sa cu zona Făgărașului.

Ziua de 15 august are o dublă semnificație în România. Pe lângă faptul că este sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, data este dedicată și Zilei Marinei Române. Pentru milioane de români, însă, această zi rămâne în primul rând una cu o puternică încărcătură religioasă și familială.

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