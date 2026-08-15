Drona descoperită în Tulcea a fost detonată. Cum au intervenit autoritățile

Autoritățile au intervenit sâmbătă, 15 august, după ce o dronă fusese identificată cu o zi înainte în zona localității Plauru, județul Tulcea. Dispozitivul a fost neutralizat printr-o detonare controlată, iar operațiunea s-a desfășurat fără incidente, în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, dispozitivul a fost eliminat în urma unei intervenții a specialiștilor, care au recurs la o explozie controlată pentru neutralizarea acestuia.

Intervenția autorităților s-a încheiat cu succes

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, autoritățile luând toate măsurile necesare pentru protejarea persoanelor aflate în proximitate.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, au transmis reprezentanții MApN, pe Facebook.

Cu o zi înainte de intervenție, aparatul de zbor fusese găsit în apropiere de Plauru, în județul Tulcea. După localizarea obiectului, zona a fost izolată, iar o echipă specializată a verificat dispozitivul și a luat măsurile necesare pentru îndepărtarea oricărui risc.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente. De altfel, autoritățile păstrează o atenție sporită asupra regiunii de graniță, unde situația este în continuare urmărită.

Mesajul transmis de autorități în cursul zilei de vineri

Un apel la numărul de urgență 112 a alertat autoritățile vineri, după ce un martor a anunțat prăbușirea unui obiect aerian. Potrivit informațiilor preliminare, aparatul nu ar fi apărut pe sistemele radar înainte de a ajunge la sol, incidentul fiind semnalat în zona localității Luncavița, din județul Tulcea.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona”, a transmis MApN.

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