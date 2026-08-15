Acasă » Știri » Drona descoperită în Tulcea a fost detonată. Cum au intervenit autoritățile

Drona descoperită în Tulcea a fost detonată. Cum au intervenit autoritățile

De: Elisa Tîrgovățu 15/08/2026 | 19:53
Drona descoperită în Tulcea a fost detonată. Cum au intervenit autoritățile
Drona descoperită în Tulcea a fost detonată. Cum au intervenit autoritățile / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile au intervenit sâmbătă, 15 august, după ce o dronă fusese identificată cu o zi înainte în zona localității Plauru, județul Tulcea. Dispozitivul a fost neutralizat printr-o detonare controlată, iar operațiunea s-a desfășurat fără incidente, în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, dispozitivul a fost eliminat în urma unei intervenții a specialiștilor, care au recurs la o explozie controlată pentru neutralizarea acestuia.

Intervenția autorităților s-a încheiat cu succes

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, autoritățile luând toate măsurile necesare pentru protejarea persoanelor aflate în proximitate.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, au transmis reprezentanții MApN, pe Facebook.

Cu o zi înainte de intervenție, aparatul de zbor fusese găsit în apropiere de Plauru, în județul Tulcea. După localizarea obiectului, zona a fost izolată, iar o echipă specializată a verificat dispozitivul și a luat măsurile necesare pentru îndepărtarea oricărui risc.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente. De altfel, autoritățile păstrează o atenție sporită asupra regiunii de graniță, unde situația este în continuare urmărită.

Mesajul transmis de autorități în cursul zilei de vineri

Un apel la numărul de urgență 112 a alertat autoritățile vineri, după ce un martor a anunțat prăbușirea unui obiect aerian. Potrivit informațiilor preliminare, aparatul nu ar fi apărut pe sistemele radar înainte de a ajunge la sol, incidentul fiind semnalat în zona localității Luncavița, din județul Tulcea.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona”, a transmis MApN.

CITEȘTE ȘI: Alertă pe litoral, de Ziua Marinei. O bucată de dronă a fost descoperită în largul plajei din Olimp

Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie
Știri
Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie
Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România
Știri
Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România
Ungaria preia soluția României pentru centrala Paks. Două barje vor fi scufundate în Dunăre
Mediafax
Ungaria preia soluția României pentru centrala Paks. Două barje vor fi scufundate în...
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni
Gandul.ro
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol, care a dus la moartea comandantului trădător ucrainean
Adevarul
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol,...
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
Digi24
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul...
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David
Click.ro
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva...
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni
Gandul.ro
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie
Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie
Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă ...
Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România
Alertă pe litoral, de Ziua Marinei. O bucată de dronă a fost descoperită în largul plajei din Olimp
Alertă pe litoral, de Ziua Marinei. O bucată de dronă a fost descoperită în largul plajei din Olimp
Accident mortal la ieșirea din Ianca spre Brăila. Doi soți și-au pierdut viața și trei copii au ...
Accident mortal la ieșirea din Ianca spre Brăila. Doi soți și-au pierdut viața și trei copii au ajuns la spital
Ferrari Daytona SP3, vândută pentru o sumă uluitoare! Prețul a explodat la licitație
Ferrari Daytona SP3, vândută pentru o sumă uluitoare! Prețul a explodat la licitație
După trei decenii pe scenă, Paula Seling face dezvăluiri neașteptate despre colegii de breaslă: ...
După trei decenii pe scenă, Paula Seling face dezvăluiri neașteptate despre colegii de breaslă: „Există orgolii, competiții și invidii”
Vezi toate știrile