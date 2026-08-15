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Ferrari Daytona SP3, vândută pentru o sumă uluitoare! Prețul a explodat la licitație

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 18:30
Foto: social media
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O Ferrari Daytona SP3 din 2023 a stabilit un preț spectaculos la licitația organizată de RM Sotheby’s în cadrul evenimentelor auto de la Monterey. Exemplarul, inclus în colecția „The Driver’s Philosophy”, a fost adjudecat pentru 17,825 milioane de dolari, o sumă care schimbă semnificativ perspectiva asupra valorii acestui model Ferrari pe piața mașinilor de colecție.

Rezultatul este cu atât mai impresionant cu cât automobilul nu este un exemplar unicat și nici nu a fost oferit într-o licitație caritabilă. Este unul dintre cele 599 de automobile Daytona SP3 produse pentru clienți, însă configurația sa, starea aproape impecabilă și numărul extrem de redus de kilometri par să fi contribuit decisiv la valoarea obținută.

Ferrari Daytona SP3, vândută pentru o sumă uluitoare

Mașina scoasă la vânzare poartă numărul de șasiu 297567 și a fost fabricată în iulie 2023. A ajuns la primul proprietar în ianuarie 2024 și, până la momentul licitației, acumulase doar 227 de mile, echivalentul a aproximativ 365 de kilometri. În total, automobilul a fost condus de numai doi proprietari.

Exemplarul se remarcă și prin aspectul său exterior. Caroseria este finisată în nuanța Triple-Layer Yellow, completată de elemente negre și dungi Nero, în timp ce interiorul este dominat de negru, cu accente galbene. Configurația include mai multe echipamente dorite de colecționari, printre care un plafon din fibră de carbon și componente inferioare realizate din același material, embleme Scuderia vopsite, jante negre mate, etriere de frână negre lucioase și un sistem pentru ridicarea suspensiei.

Chiar și în aceste condiții, suma de 17,825 milioane de dolari este surprinzătoare. Modelul avea la lansare un preț de aproximativ două milioane de euro, ceea ce înseamnă că exemplarul vândut la Monterey a ajuns să valoreze de multe ori mai mult decât prețul său inițial.

Evoluția este și mai evidentă dacă rezultatul este comparat cu o altă licitație recentă. În octombrie 2025, o Ferrari Daytona SP3 fabricată în 2024 și având aproximativ 2.000 de kilometri la bord a fost vândută la Zurich pentru 5.348.750 de franci elvețieni. La acel moment, suma echivala cu aproximativ 6,5 milioane de dolari sau 5,6 milioane de euro.

În mai puțin de un an, diferența dintre cele două rezultate a devenit uriașă. Exemplarul de la Monterey a fost adjudecat pentru aproape de trei ori suma obținută la Zurich, în condițiile în care niciuna dintre cele două mașini nu reprezintă un model produs într-un singur exemplar.

Există însă un precedent și mai spectaculos în cazul Daytona SP3. În august 2025, un exemplar special, cunoscut sub denumirea „599+1”, a fost vândut la Monterey pentru 26 de milioane de dolari. Spre deosebire de modelul licitat recent, acel automobil avea un statut cu totul aparte. Ferrari l-a creat ca exemplar unic, cu o caroserie spectaculoasă care combina fibra de carbon expusă cu nuanța Giallo Modena.

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