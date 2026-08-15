Bogdan de la Ploiești, declarație de dragoste pentru Vanessa, chiar pe scena de la Nibiru. Artistul a adus-o în fața publicului și pe mama sa

Bogdan de la Ploiești a transformat concertul susținut la Nibiru într-un moment cu totul special. Artistul a urcat pe scenă pentru un show plin de energie. Însă, la un moment dat, atenția s-a mutat de la muzică la viața lui personală și, implicit, sentimentală. Manelistul a ținut să îi facă o declarație de dragoste iubitei sale, Vanessa, chiar în fața publicului prezent la concert.

Cântărețul de manele și Vanessa formează un cuplu de la sfârșitul anului 2025. Totodată, cei doi nu s-au ferit să își arate sentimentele în spațiul public. De altfel, Bogdan de la Ploiești a vorbit în repetate rânduri despre relația lor și a mărturisit că se simte împlinit alături de partenera sa. În luna iunie, acesta declara că Vanessa înseamnă pentru el echilibru și liniște și spunea fără ezitare că o iubește „din tot sufletul”.

Declarație de dragoste în fața publicului aflat la concert

La Nibiru, mesajul lui BDLP a fost transmis direct în fața fanilor. În timpul concertului, artistul a ales să îi spună Vanessei cât de importantă este pentru el. Cântărețul a transformat scena într-un adevărat moment de romantism. Pentru cei aflați în public, gestul a fost cu atât mai spectaculos cu cât declarația a venit chiar în timpul show-ului, în mijlocul atmosferei de petrecere.

„Gândiți-vă că, și dacă trebuia să lupt cu tot Universul să vă fac să înțelegeți că eu chiar mi-am găsit iubirea adevărată, o făceam și cu tot dragul și o făceam fără să mă gândesc. Pentru că mă declar și pe această cale, îi mulțumesc și eu lui Dumnezeu. Sunt cel mai fericit și cel mai liniștit om. Te iubesc, te iubesc, te iubesc.”, a declarat Bogdan de la Ploiești.

Dar surprizele pregătite de artist nu s-au oprit aici. Manelistul a avut-o alături și pe mama sa, pe care a invitat-o pe scenă. Prezența ei a adăugat o notă emoționantă întregului moment, mai ales că artistul a vorbit de multe ori cu admirație despre femeia care i-a dat viață.

BDLP a ținut să îi facă și mamei sale o dedicație și i-a vorbit despre femeia pe care o are acum alături, în timp ce ambele cele mai importante prezențe feminine din viața lui se aflau împreună pe scenă.

„Mamă, ești fericită? Uite ce fată frumușică ți-a adus Bogdan al tău! Este cuminte, este frumoasă și vine devreme acasă. Face totul pentru mine și o iubesc, mamă, știi bine. Știi că mi-ai schimbat viața, numai tu, floarea mea. Floarea mea cea mai frumoasă și norocoasă este Vanessa mea frumoasă!”, a mai adăugat artistul.

În timp ce Bogdan îi cânta și îi făcea această declarație Vanessei, mama artistului și iubita lui au rămas îmbrățișate pe scenă. Imaginea celor două, una lângă cealaltă, a completat momentul și a dat o notă și mai emoționantă întregului spectacol.

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