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Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 21:11
Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat/ sursă foto: TikTok
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Se poate spune că Bogdan de la Ploiești și Vanessa nu mai au nevoie de ocazii speciale pentru a-și declara iubirea. Recent, artistul a rămas complet „mut” de uimire când a văzut ce surpriză i-a pregătit iubita lui. 

În timp ce se aflau la piscină, într-o zi obișnuită, Vanessa a profitat de un moment de neatenție al manelistului și a apărut în fața lui cu o cutie elegantă, în care se afla un cadou cu multe zerouri.

Este vorba despre o pereche de mocasini de la o celebră casă de modă, care costă aproximativ 800 de euro (circa 4.000 de lei). Pe lângă încălțări, Vanessa a personalizat cadoul cu un mesaj scris special pentru artist: „Vreau să știi că tu ești cel mai prețios cadoul al meu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că exiști. Te iubesc infinit”.  În descrierea videoclipului, BDLP s-a rezumat la a scrie un mesaj plin de recunoștință: „Îți mulțumim Doamne pentru tot”. – Vezi imagini în GALERIA FOTO.

BDLP: „Pentru mine Vanessa înseamnă echilibru”

La 9 luni de la separare cu scântei de Cristina Pucean, Bogdan de la Ploiești susține că trăiește una dintre cele mai frumoase relații de iubire din viața sa. După multă „alergătură”, artistul este decis să devină băiat cuminte și să își construiască o familie cu Vanessa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, manelistul a vorbit despre femeia care i-a schimbat viața – vezi AICI interviul complet.

„O divinizez. O iubesc. Și vreau să rămân cu ea toată viața mea pentru că m-am decis să mă opresc o dată pentru totdeauna. E suficient cât am alergat, cât am umblat pe străzi și câtă vagabonțeală a avut Bogdan de la Ploiești. Pentru mine Vanessa înseamnă echilibru. Îi mulțumesc din suflet că ne-am cunoscut.

Este omul trimis de la Dumnezeu. Îi mulțumesc pe această cale pentru că mă înțelege, pentru că am parte de multă, multă liniște. Și suntem fericiți. Suntem foarte, foarte fericiți. Eu o iubesc din tot sufletul meu”, a spus Bogdan de la Ploești pentru CANCAN.RO.

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