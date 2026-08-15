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Imagini îngrijorătoare cu ex concurenta Survivor, însărcinată în x luni. S-a filmat plângând

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 17:42
Foto: TikTok
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Patrice Cărăușan traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 urmează să devină mamă pentru prima dată, iar sarcina a ajuns deja la 22 de săptămâni. Vedeta a ales să împărtășească vestea cu urmăritorii săi prin intermediul rețelelor de socializare, după o perioadă în care a fost mult mai discretă în mediul online.

Anunțul vine la scurt timp după un alt moment important pentru Patrice Cărăușan. Tânăra a fost cerută în căsătorie de partenerul său, Alin Barica, într-un decor spectaculos din Cappadocia. Astfel, ultimele luni au venit pentru fosta concurentă cu schimbări majore pe plan personal, de la logodnă până la vestea că familia lor urmează să se mărească.

Patrice Cărăușan, imagini îngrijorătoare  

Patrice a dezvăluit recent și motivul pentru care nu a mai fost la fel de activă pe TikTok. Fosta concurentă Survivor România 2026 a publicat un videoclip în care apare vizibil emoționată și izbucnește în lacrimi. Momentul a atras rapid atenția celor care îi urmăresc activitatea, mai ales că absența sa din mediul online fusese observată în ultima perioadă.

„Voi: De ce nu mai postezi nimic pe TikTok?

Eu încercând să fac față hormonilor din sarcină”, a transmis Patrice.

Foto: TikTok

În materialul publicat pe TikTok, Patrice a explicat că perioada sarcinii a avut un impact puternic asupra stării sale emoționale. Hormonii specifici sarcinii au făcut-o să treacă prin momente în care i-a fost dificil să se filmeze și să împărtășească în mod constant lucruri din viața de zi cu zi.

Acum, la 22 de săptămâni de sarcină, Patrice pare să fi decis să vorbească mai deschis despre transformările prin care trece. Videoclipul în care plânge a fost modul prin care a lăsat să se vadă o latură mai vulnerabilă a perioadei pe care o traversează. Pentru ea, sarcina nu înseamnă doar emoția venirii pe lume a primului copil, ci și o perioadă cu schimbări fizice și emoționale importante.

Participarea la Survivor România 2026 a reprezentat, de asemenea, o etapă semnificativă din parcursul său public. Competiția presupune un efort fizic considerabil, iar după revenirea din show, viața lui Patrice a luat o turnură neașteptată. La scurt timp, aceasta a făcut publică logodna cu Alin Barica, iar ulterior a venit și vestea sarcinii.

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