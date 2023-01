Cine este Alexandra Ciomag, cea mai nouă concurentă de la Survivor România 2023. Tânăra are doar 20 de ani și a apărut pe podium la Paris

Alexandra Ciomag este noua concurentă de la Survivor România 2023 care s-a alăturat echipei Războinicilor. Tânăra a venit în competiție pentru a suplini una dintre plecările din ediția trecută, când doi concurenți au plecat acasă. Vorbim despre Gheboasă care și-a cerut insistent eliminarea și Maria Constantin, care a părăsit concursul în urma voturilor exprimate de public.

Alexandra Ciomag are 20 de ani și este model și make-up artist

Tânăra are 20 de ani și lucrează ca model. Alexandra Ciomag a defilat pentru designeri vestimentari celebri și apărut pe podium chiar și la Paris Fashion Week. Totodată, Războinica este make-up artist de meserie, după cum reiese de pe conturile sale de socializare.

Se pare că este pasionată de călătorii, căci are destul de multe imagini din vacanțe. Cât despre viața amoroasă, Alexandra este singură, nu are iubit, pesemne că nu și-a găsit încă partenerul ideal.

Alexandra își dorește să câștige competiția Survivor România 2023

Alexandra Georgiana Ciomag a ajuns la Survivor România 2023 alături de Kamara, care a fost distribuit în echipa Faimoșilor. Șatena a mărturisit la Pro Tv că a acceptat provocarea de a veni în Dominicană pentru a-și depăși limitele și speră să ajungă cât mai departe în competiție, ba chiar să fie desemnată câștigătoarea acestui sezon.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”, a spus ea.

Noua concurentă din Dominicană promite să rămână cât mai mult în concurs

Tânăra în vârstă de 20 de ani a scris câteva rânduri despre ea și în mediul online. Se pare că este extrem de încântată și recunoscătoare că a avut ocazia să facă parte din concurs și să își testeze limitele în jungla din Dominicană.

„Xena, prințesa războinică, așa cum mi se spunea când eram mică va trăi o experiență, un test, dar nu in ultimul rând o aventură de neuitat care o va face și mai puternică, evoluând, ajungând la cea mai buna versiune a sa.”, este descrierea care se află în postarea publicată de Alexandra Ciomag pe pagina sa de Instagram.

Noua concurentă a sezonului 4 Survivor România 2023 se va lupta de acum pentru marele premiul în valoare de 100.000 de euro și o veți putea vedea în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 la Pro Tv, sau pe Voyo, cu o zi înainte ca edițiile să fie difuzate la Tv.