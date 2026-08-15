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Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 19:17
Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România
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Marian Grozavu își reorganizează viața după despărțirea de Bianca Dan. Fostul concurent de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, a făcut noi dezvăluiri despre perioada pe care o traversează și despre planurile sale pentru următoarea etapă. Antreprenorul a lăsat să se înțeleagă faptul că nu exclude posibilitatea de a începe o nouă poveste de dragoste, însă, de această dată, a preferat să păstreze discreția în privința vieții sale sentimentale.

Marian Grozavu și Bianca Dan au format unul dintre cuplurile care au atras atenția publicului în timpul celui de-al nouălea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au mers în Thailanda pentru a-și testa relația, însă experiența din cadrul show-ului a scos la iveală probleme care aveau să cântărească ulterior în parcursul lor sentimental.

Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România

După încheierea filmărilor, Marian și Bianca au încercat să își continue relația și să depășească momentele dificile. În cele din urmă, cei doi au ajuns însă la separare. Despărțirea a venit în urmă cu câteva luni, iar Bianca Dan a vorbit ulterior despre motivele care au determinat-o să pună punct relației. Tânăra a dat de înțeles că nu se mai regăsea în povestea pe care o construise alături de antreprenor.

În tot acest timp, Marian Grozavu nu și-a mai asumat public o altă relație. Fostul concurent a lăsat, în anumite momente, impresia că nu a exclus complet o eventuală împăcare cu Bianca, însă lucrurile par să fi luat între timp o altă direcție.

Prezent în cadrul emisiunii „Summer Star”, Marian a vorbit despre situația sa actuală și despre posibilitatea ca în viața lui să existe deja o persoană specială. Antreprenorul nu a oferit însă un răspuns concret și a preferat să lase lucrurile în suspans. Atitudinea sa a alimentat și mai mult speculațiile privind viața lui amoroasă, mai ales după perioada intensă prin care a trecut în urma separării de Bianca.

„O să vedeți (n.r. dacă are sau nu o nouă relație). Eu sunt bine. Tratez lucrurile care vin de la sine ca atare”, a spus Marian Grozavu, la Summer Star.

În prezent, Marian pare mai concentrat pe propriile planuri și pe schimbările pe care vrea să le facă în viața sa. Una dintre cele mai importante decizii vizează plecarea din România. Fostul concurent are o legătură veche cu Statele Unite ale Americii și intenționează să revină la Miami, oraș în care a locuit și a lucrat o perioadă îndelungată.

„Viața mă întoarce înapoi la marea mea iubire: la Miami. Acum e sezonul despărțirilor, nu știu ce se întâmplă. Am decis că planul meu ar trebui să fie înapoi la Miami. Am luat legătura cu fostul meu șef. Eu mă ocupam cu promovarea brandurilor de lux. Călătoream pe vasele de croazieră. Eu sunt acum în negociere de contract cu cei de la Miami și aș vrea să stau șase săptămâni în America și șase săptămâni aici”, a mai spus Marian.

Experiența profesională acumulată peste Ocean ar putea avea un rol important în noua etapă pe care și-o pregătește. Marian Grozavu a activat în domeniul promovării brandurilor de lux și a avut un stil de viață care i-a permis să călătorească foarte mult, inclusiv la bordul unor nave de croazieră.

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