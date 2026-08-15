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Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 20:03
Răzvan Babană, de urgență la spital! A leșinat într-o benzinărie
Răzvan Babană/ Sursa foto: Instagram
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Răzvan Babană a trecut printr-un moment extrem de dificil, după ce i s-a făcut brusc rău și și-a pierdut cunoștința într-o benzinărie. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns ulterior la spital, unde a primit îngrijiri medicale și a povestit în mediul online prin ce experiență neașteptată a trecut.

Cunoscut publicului în special după participarea la Chefi la cuțite, Răzvan Babană a continuat să fie prezent în atenția oamenilor și după încheierea competiției. Organizatorul de evenimente este activ în mediul online, unde obișnuiește să împărtășească momente din viața sa cu cei care îl urmăresc.

Răzvan Babană, de urgență la spital!

De această dată, însă, mesajul transmis fanilor a venit după un episod care l-a speriat serios. Răzvan Babană a povestit că se afla la volan și a decis să facă o oprire scurtă la o benzinărie, cu intenția de a-și cumpăra o sticlă cu apă. Nimic nu anunța ceea ce avea să urmeze.

După ce a intrat în magazinul stației peco și și-a achitat cumpărăturile, starea sa de sănătate s-a schimbat brusc. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a leșinat și s-a prăbușit, fără să mai fie conștient pentru câteva momente.

Situația a fost cu atât mai neplăcută cu cât totul s-a petrecut pe neașteptate. Răzvan Babană nu se aștepta ca o oprire banală pentru a cumpăra apă să se transforme într-un episod care să necesite intervenția medicilor. În urma incidentului, acesta a ajuns la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

„Ieri, Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește și că, uneori, lucrurile se întâmplă exact acolo unde trebuie să se întâmple. M-am oprit la un peco doar ca să îmi cumpăr o apă. Am intrat, am achitat și, imediat după… am leșinat. Pur și simplu mi s-a făcut rău și nu am mai știut nimic. În realitate, următoarea oprire a fost spitalul. A fost ceva horror. Un moment care m-a speriat și care mi-a amintit cât de fragili suntem și cât de repede se poate schimba totul. Astăzi sunt mai bine. Și nu pot să nu mă gândesc: dacă nu mă opream atunci? Dacă mi se făcea rău câteva minute mai târziu, poate în timp ce eram singur sau la volan? Pentru mine, faptul că am ajuns exact în acel loc, exact în acel moment, nu a fost întâmplător. Doamne, Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine”, a scris Răzvan Babană.

Foto: social media

Din fericire, lucrurile nu au evoluat într-o direcție gravă, iar starea lui s-a îmbunătățit ulterior. Totuși, experiența l-a făcut să privească situația dintr-o perspectivă diferită și să realizeze cât de repede se poate schimba o situație aparent obișnuită.

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