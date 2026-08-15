Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare

O dronă de recunoaștere a fost adusă la mal în zona Primorsko, iar un alt dispozitiv similar a fost găsit pe plaja din apropiere de Lozenets.

Descoperirile au generat discuții privind proveniența aparatelor, în condițiile în care imaginile surprinse la fața locului au sugerat că modelul recuperat lângă Primorsko ar putea fi unul rusesc.

Alertă pe litoral

Imaginile ar fi permis identificarea aeronavei ca fiind o dronă de recunoaștere de tip Orlan‑10, iar situația a readus în atenție modul în care autoritățile bulgare reacționează la astfel de incidente, comparativ cu cazul recent al unei drone ucrainene care a intrat în spațiul aerian al Bulgariei, aproape de granița cu România.

„«Obiectul de recunoaștere» care a apărut lângă Primorsko, așa cum se raportează în prezent, este cel mai probabil o dronă rusă «Orlan‑10»”, se arată în comentariile apărute în spațiul public, unde au fost formulate și critici la adresa oficialilor militari bulgari.

O dronă a fost descoperită la mal

Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști ai Bazei Navale din Burgas au analizat drona adusă de valuri la Primorsko și au stabilit că este o aeronavă de recunoaștere. Marina a intervenit și în cazul fragmentelor descoperite pe plaja din Lozenets, transportând obiectele la bazele din Varna și Burgas, conform procedurilor de siguranță.

Operațiunile au fost desfășurate la ordinul Șefului Apărării și în baza instrucțiunilor comandantului adjunct al Marinei. Ministerul Apărării nu a emis până acum o poziție oficială privind cele două descoperiri.

Primele concluzii ale autorităților bulgare

Incidentul survine la aproximativ o săptămână după ce o altă dronă a intrat în spațiul aerian bulgar și a explodat la circa 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au catalogat acea aeronavă drept ucraineană, sugerând că structura din lemn și un cip defect ar fi putut provoca devierea de la traseu.

Imaginile cu drona respectivă au fost interpretate de unii specialiști ca indicând un model rusesc ZALA Z‑20. Au fost subliniate diferențele dintre sistemele ZALA și Orlan, primul fiind considerat o generație mai nouă, utilizată pentru recunoaștere, desemnarea precisă a țintelor și coordonarea munițiilor fără pilot.

Modelul ZALA menționat are o anvergură de aproximativ patru metri, o greutate maximă la decolare de 17–18 kilograme, este lansat pneumatic și aterizează cu parașută sau pernă de aer. Aparatul este echipat cu sisteme de bord care folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea automată a țintelor și stabilirea priorităților.

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