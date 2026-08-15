Acasă » Știri » Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare

Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare

De: David Ioan 15/08/2026 | 11:08
Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare
Alertă pe litoral. O dronă a fost descoperită la mal. Primele concluzii ale autorităților bulgare
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O dronă de recunoaștere a fost adusă la mal în zona Primorsko, iar un alt dispozitiv similar a fost găsit pe plaja din apropiere de Lozenets.

Descoperirile au generat discuții privind proveniența aparatelor, în condițiile în care imaginile surprinse la fața locului au sugerat că modelul recuperat lângă Primorsko ar putea fi unul rusesc.

Alertă pe litoral

Imaginile ar fi permis identificarea aeronavei ca fiind o dronă de recunoaștere de tip Orlan‑10, iar situația a readus în atenție modul în care autoritățile bulgare reacționează la astfel de incidente, comparativ cu cazul recent al unei drone ucrainene care a intrat în spațiul aerian al Bulgariei, aproape de granița cu România.

„«Obiectul de recunoaștere» care a apărut lângă Primorsko, așa cum se raportează în prezent, este cel mai probabil o dronă rusă «Orlan‑10»”, se arată în comentariile apărute în spațiul public, unde au fost formulate și critici la adresa oficialilor militari bulgari.

O dronă a fost descoperită la mal

Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști ai Bazei Navale din Burgas au analizat drona adusă de valuri la Primorsko și au stabilit că este o aeronavă de recunoaștere. Marina a intervenit și în cazul fragmentelor descoperite pe plaja din Lozenets, transportând obiectele la bazele din Varna și Burgas, conform procedurilor de siguranță.

Operațiunile au fost desfășurate la ordinul Șefului Apărării și în baza instrucțiunilor comandantului adjunct al Marinei. Ministerul Apărării nu a emis până acum o poziție oficială privind cele două descoperiri.

Primele concluzii ale autorităților bulgare

Incidentul survine la aproximativ o săptămână după ce o altă dronă a intrat în spațiul aerian bulgar și a explodat la circa 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au catalogat acea aeronavă drept ucraineană, sugerând că structura din lemn și un cip defect ar fi putut provoca devierea de la traseu.

Imaginile cu drona respectivă au fost interpretate de unii specialiști ca indicând un model rusesc ZALA Z‑20. Au fost subliniate diferențele dintre sistemele ZALA și Orlan, primul fiind considerat o generație mai nouă, utilizată pentru recunoaștere, desemnarea precisă a țintelor și coordonarea munițiilor fără pilot.

Modelul ZALA menționat are o anvergură de aproximativ patru metri, o greutate maximă la decolare de 17–18 kilograme, este lansat pneumatic și aterizează cu parașută sau pernă de aer. Aparatul este echipat cu sisteme de bord care folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea automată a țintelor și stabilirea priorităților.

CITEŞTE ŞI: Alertă pe litoral! Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Saturn

Familia copilului rănit de o dronă în Brăila a făcut plângere la poliție. Micuțul a fost spitalizat mai multe zile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă la granița României! Peste 100 de drone, detectate în doar patru zile
Știri
Alertă la granița României! Peste 100 de drone, detectate în doar patru zile
„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm
Știri
„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
Mediafax
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi”
Adevarul
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să...
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
Digi24
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și...
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Anca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți”
Click.ro
Anca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița...
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței
Gandul.ro
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Alertă la granița României! Peste 100 de drone, detectate în doar patru zile
Alertă la granița României! Peste 100 de drone, detectate în doar patru zile
„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm
„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm
Doliu în lumea frumuseţii! A murit Miss Earth Indonesia
Doliu în lumea frumuseţii! A murit Miss Earth Indonesia
Anca Alexandrescu este în doliu! Mama prezentatoarei TV a murit
Anca Alexandrescu este în doliu! Mama prezentatoarei TV a murit
Cutremur cu magnitudinea de 7.7 grade. Mai multe persoane au murit sub dărâmături
Cutremur cu magnitudinea de 7.7 grade. Mai multe persoane au murit sub dărâmături
George a dispărut în urmă noiembrie 2025. Studentul a fost descoperit mort, în Munții Bucegi
George a dispărut în urmă noiembrie 2025. Studentul a fost descoperit mort, în Munții Bucegi
Vezi toate știrile