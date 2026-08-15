Câți lei a plătit un turist pentru 5 mici și o porție de cartofi prăjiți, într-un restaurant de pe faleza din Saturn: „Cât credeți că a costat?”

Mulți români au remarcat în ultimii ani creșterile de prețuri, în special pe litoral, unde o simplă masă poate ajunge să coste destul de mult. Cu toate acestea, există în continuare restaurante unde turiștii pot mânca la un preț decent, chiar și în plin sezon estival. O experiență recentă a unui turist din Saturn arată că o masă simplă nu trebuie să însemne neapărat o gaură considerabilă în buget, chiar și în plin sezon estival.

Cu toate că prețurile au crescut încă de la începutul anului, românii nu au renunțat la vacanțe. În timp ce unii au ales să călătorească în străinătate, alții au preferat să rămână în România și să se bucure de zilele de concediu pe litoralul românesc.

Un turist care a preferat să meargă în Saturn, a prezentat pe rețelele de socializare nota de plată de la o terasă. El a comandat cinci mici, o porție de cartofi prăjiți, muștar și două chifle. La final, nota de plată a fost de 53,5 lei, o sumă care poate fi considerată rezonabilă pentru o masă luată într-o stațiune de pe litoral în această perioadă.

Un mic a costat 7 lei, astfel că cele cinci bucăți au ajuns la 35 de lei. Pentru porția de cartofi prăjiți s-au plătit 14 lei, muștarul a costat 1,5 lei, iar cele două chifle au costat câte 1,5 lei. În total, turistul a achitat 53,5 lei.

Experiența este cu atât mai interesantă cu cât, în sezonul estival, prețurile din stațiunile de la malul mării sunt adesea atent urmărite de turiști. În ultimii ani, numeroși români s-au plâns că o masă pentru o familie poate ajunge rapid la câteva sute de lei.

Saturn nu este însă singura stațiune unde au fost găsite prețuri mai accesibile. Recent, o familie de patru persoane a mers la un restaurant din Eforie Nord și a comandat mai multe preparate.

Pe bon au apărut ciorbă de burtă, ciorbă de pește, două porții de șnițel de pui, cartofi prăjiți, cartofi țărănești, ficăței de pui, salată de varză, mămăliguță, șase chifle și doi ardei iuți. Ciorbele au costat 25, respectiv 23 de lei, iar un șnițel 22 de lei. Garniturile au fost 13 lei fiecare, salata 10 lei, ficățeii 20 de lei, mămăliguța 8 lei, iar cele șase chifle 12 lei.

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