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Test de inteligență | În care dintre aceste 4 pahare se află cel mai mult suc?

De: David Ioan 15/08/2026 | 09:46
Test de inteligență | În care dintre aceste 4 pahare se află cel mai mult suc?
Test de inteligență | În care dintre aceste 4 pahare se află cel mai mult suc?
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Dacă ești în căutarea unui test de inteligență care să îți stimuleze logica, memoria și capacitatea de concentrare, atunci această provocare este perfectă pentru tine. Poți rezolva acest test complicat? Atunci spune care pahar conține mai mult suc.

Testele de inteligență îți pot îmbunătăți gândirea logică și abilitățile de rezolvare a problemelor. De asemenea, ele întăresc conexiunile dintre celulele nervoase și pot chiar să îți îmbunătățească memoria. În plus, rezolvarea acestor puzzle-uri eliberează dopamină, neurotransmițătorul responsabil pentru starea de spirit. De fiecare dată când găsești răspunsul corect, simți satisfacție, împlinire și o creștere a dispoziției.

Test de inteligență

Acest test viral este mai dificil decât pare. Toate cele patru pahare sunt umplute cu suc, dar doar unul conține cu adevărat mai mult. Folosește-ți atenția și logica pentru a găsi răspunsul.

Privește fiecare pahar cu atenție. Analizează forma, lățimea, înălțimea și volumul. Primul pahar? Al doilea? Al treilea? Sau al patrulea? Doar persoanele cu un IQ foarte ridicat au răspuns corect.

În care dintre aceste 4 pahare se află cel mai mult suc

Paharul unu are cuburi de gheață. Paharul doi are o secțiune largă la mijloc. Paharul trei are o formă tradițională, echilibrată. Paharul patru este înalt și subțire. Paharul trei conține mai mult suc deoarece forma lui îi permite să aibă o capacitate mai mare decât celelalte pahare din imagine.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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