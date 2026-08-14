Test IQ cu chibrituri | Corectați 2 – 1 = 17, mutând un singur băț

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Tot ceea ce trebuie să faci este să corectezi ecuația 2 – 1 = 17, mutând un singur băț de chibrit. Crezi că te reușești? Dacă da, spor la treabă!

Tot ce trebuie să faci este să muți un băț de chibrit pentru a corecta ecuația 2-1=17. Tu reușești să rezolvi exercițiul în mai puțin de 10 de secunde?

Test IQ cu chibrituri | Corectați 2 – 1 = 17

Deci, ai găsit răspunsul la acest test IQ? Felicitări dacă ai găsit răspunsul! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 130. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 2 – 1 = 17 mutând un singur băț de chibrit, trebuie să muți bățul de chibrit orizontal de la cifra 17 (care se transformă în 11) și să îl adaugi în fața cifrei 2. Astfel, ecuația corectă devine 12 – 1 = 11.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-is crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

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