Test de perspicacitate | Unde este pisica? Dacă o vezi în maximum 9 secunde, ești un geniu

CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică interesantă. Ai la dispoziție maximum 9 secunde pentru a descoperi pisica ascunsă în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Cuvântul „iluzie” provine din verbul latin „illudere”, care înseamnă „a păcăli”. Imaginile cu iluzii optice, create cu ingeniozitate pentru a înșela percepția umană, servesc drept teste simple pentru determinarea acuității mentale și vizuale.

Aceste modele de teste de inteligență au devenit extrem de populare în rândul utilizatorilor de internet, deoarece sunt foarte captivante și au, de asemenea, potențialul de a îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor. Ai la dispoziție maximum 9 secunde pentru a descoperi pisica ascunsă în imaginea de mai sus. Îți oferim un mic indiciu: concentrează-ți căutările în partea de jos a fotografiei.

Test IQ: Găsește pisica din imagine

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

NU RATA: Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine

Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!