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Răzvan, un șofer Bolt din București, a făcut calcul. Cât a câștigat într-o singură săptămână

De: Andreea Stăncescu 07/08/2026 | 16:13
Răzvan, un șofer Bolt din București, a făcut calcul. Cât a câștigat într-o singură săptămână
Cât a câștigat un șofer pe Bolt într-o săptămână
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Un șofer Bolt din București a stârnit numeroase reacții după ce a dezvăluit cât câștigă în realitate din activitatea de ridesharing. Deși, la prima vedere, încasările săptămânale par consistente și depășesc 2.000 de lei, după achitarea tuturor cheltuielilor obligatorii spune că îi rămân în buzunar doar câteva sute de lei.

În ultimii ani, activitatea de ridesharing a devenit o sursă importantă de venit pentru tot mai mulți români. Unii aleg să conducă part-time pentru a-și suplimenta câștigurile, în timp ce alții transformă această activitate într-un loc de muncă cu normă întreagă. Cu toate acestea, deși încasările afișate în aplicații pot părea atractive, șoferii spun că profitul real depinde de numeroși factori

Bărbatul, care lucrează prin intermediul unei flote, a explicat că folosește o Toyota Corolla hibridă cu GPL, pentru care plătește o chirie de 900 de lei pe săptămână. Pe lângă această sumă, suportă și costurile aferente contractului de muncă, comisionul perceput de flotă, cheltuielile de contabilitate și cele cu alimentarea mașinii, care ajung la câteva sute de lei săptămânal.

Sursa foto: Facebook

Cât a câștigat Răzvan într-o săptămână

Într-un exemplu concret, șoferul a prezentat calculele pentru o săptămână în care a încasat 2.111,90 lei din curse, sumă care includea și bacșișurile primite prin aplicație, la care s-au adăugat 678,20 lei încasați cash. După reținerea comisionului Bolt, în valoare de 686,85 lei, venitul rămas a fost de 2.104,25 lei.

Însă, după ce a scăzut chiria mașinii, combustibilul, taxele și celelalte costuri, a estimat că profitul real s-a redus la aproximativ 400-600 de lei pentru o săptămână de muncă, echivalentul unui câștig de aproximativ 10-15 lei pe oră.

Nedumerit de diferența dintre experiența sa și poveștile despre șoferi care ar încasa chiar și 4.000-5.000 de lei pe săptămână, acesta a cerut sfaturi pe un grup dedicat șoferilor de ridesharing.

Mulți dintre cei care i-au răspuns au considerat că principala problemă este costul ridicat al mașinii închiriate prin flotă, astfel că ar economisi 900 de lei pe săptămână. Aceștia i-au recomandat să renunțe la autoturismul actual și să opteze pentru unul mai ieftin sau, dacă are posibilitatea, să își cumpere propria mașină și să lucreze prin intermediul unui PFA.

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