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Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan. Gestul îl poate costa 6.000 de lei

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 16:52
Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan. Gestul îl poate costa 6.000 de lei
Bărbat identificat în urma actului de vandalism de pe Transfăgărășan/ sursa foto: social media
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O declarație de dragoste se poate transforma într-o faptă penală, care se încheie cu o amendă usturătoare. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost filmat în timp ce scria pe o stâncă de pe Transfăgărășan „ANNA”. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și l-au identificat.

Deși pare un gest simplu, bărbatul care a scris pe stânca de pe Transfăgărășan riscă să fie sancționat cu 6.000 de lei. Videoclipul a devenit viral în mediul online, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. De asemenea, în urma celor întâmplate, polițiștii au început verificările și l-au identificat pe cel care a comis un act de vandalism.

Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan

Bărbatul a scris cu spray declarația de dragoste, însă nu s-a gândit că l-ar putea costa o amendă consistentă. Polițiștii au încadrat gestul la act de vandalism, așadar au demarat o anchetă pentru a-l identifica.

În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenţia unui bărbat asupra unor formaţiuni stâncoase din zona Transfăgărăşan, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, au declarat oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Potrivit unor surse Observator, bărbatul are 55 de ani și este din București. Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Argeș vor dispune măsurile legale față de acesta, având în vedere natura faptei și prevederile legale. Conform legislației, acesta riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Val de reacții în urma declarației de dragoste

Bucureșteanul a scris cu spray de graffiti numele „ANNA”, iar reprezentanții Salvamont au publicat imaginile în mediul online. Gestul său a fost condamnat de internauți, mulți lăsând comentarii precum „Anna ţine-ţi prostul acasă!”.

În plus, unii dintre ei au solicitat ajutorul polițiștilor pentru a-l identifica rapid, astfel încât să fie sancționat conform legislației în vigoare. Joi, 6 august, polițiștii și comisarii de mediu din județul Argeș au anunțat că fac verificări în acest sens, dar și că vor lua „măsurile legale care se impun” pentru actul de vandalism comis de bărbat.

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