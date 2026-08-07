Bancul de weekend | „Vecine, cât mă costă să-mi împrumuți acordeonul într-o seară?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Discuția dintre doi vecini te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

– Vecine, cât mă costă să îmi îmi împrumuți acordeonul într-o seară?

– Vrei să cânți?

– Nu! vreau să dorm.

Alte bancuri amuzante

Admiratori printre vecini

Vecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmaţi, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar…

Sperietură prin vecini

Aşa de tare m-a speriat vecina care ţipa la copilul ei să facă curăţenie, încât mi-am făcut şi eu!

Împrumuturi prin vecini

Două vecine se întâlnesc pe holul blocului.

– Ah, ce bine că te văd, vecino! Veneam la dumneata să te rog ceva!

– Ce anume?

– Să-mi împrumuţi şi mie făcăleţul tău!

Vecina refuză:

– Nu pot, zău! Nici al meu nu a venit acasă încă!

Muzica vecinilor

Am găsit soluţia pentru ca vecinii mei să nu mă mai deranjeze cu muzica dată tare când eu aş vrea să dorm: de câte ori ei dau muzica tare pâna la două noaptea, le bat la usă la trei dimineaţa şi le spun ce mult mi-a plăcut.

Lucruri de neiertat

Pot să le iert vecinilor mei o mulţime de lucruri: că ascultă muzica la maxim noaptea, căţelul lor îşi face treburile pe preşul meu, copiii lor mi-au zgâriat maşina. Un singur lucru mă scoate din fire: că şi-au parolat internetul!

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