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Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 17:18
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un moldovean a murit în Italia în prima zi de muncă
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O tragedie cumplită a avut loc în Padova, Italia. Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Colegii și angajatorii români riscă acum să ajungă la închisoare.

Totul s-a întâmplat după ce bărbatul în vârstă de 35 de ani din Republica Moldova s-a dus la muncă în Italia. El lucra la negru, iar în prima zi i s-a făcut rău. Angajatorii și colegii români au așteptat aproximativ două ore până să cheme ajutoare medicale.

Bărbatul nu a supraviețuit, murind în drum spre spital. Pentru acest caz s-a deschis o anchetă și s-a dispus efectuarea unei autopsii. Mai mult decât atât, cei șase români au fost puși sub acuzare pentru neacordarea de ajutor, agravată de decesul moldoveanului.

Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru

Bărbatul în vârstă de 35 de ani ajunsese cu doar o zi înainte în Italia. El se angajase pe șantier la negru, iar în prima zi de muncă i s-a făcut rău subit. Colegii săi l-au ridicat și l-au dus la locuința acestuia, la indicațiile patronului. Acolo i-au acordat manevre de resuscitare, însă starea sa s-a agravat.

Din acest motiv, patronul a contactat-o pe mătușa și verișoara bărbatului, iar apoi l-au transportat la spital. Pe drum, românii și-au dat seama că nu mai dădea semne de viață, așadar abia atunci, la două ore distanță au sunat la serviciul de ambulanță. La fața locului s-au deplasat rapid carabinierii și echipajele medicale, au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

Anchetă în urma tragediei din Padova

În urma celor întâmplate, cei șase români au fost puși deja sub acuzare pentru omor prin neacordare de prim ajutor. Deocamdată, acuzația se bazează pe declarațiile consemnate de autorități la fața locului, până când vor fi gata rezultatele autopsiei.

De asemenea, poliția a demarat o anchetă și la locul de muncă, acolo unde au descoperit o serie de nereguli. Tocmai din acest motiv, parchetul a deschis un dosar oficial care ar putea duce la identificarea altor suspecți.

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