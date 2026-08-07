Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”

Livia Eftimie continuă să-și facă viața exact cum dorește, fără inhibiții și fără să țină cont de „gura lumii”, așa cum a procedat întotdeauna. CANCAN.RO a surprins-o din nou pe teritoriul său preferat de vânătoare, în Băneasa Shopping City, chiar înainte de vacanța pe care a petrecut-o cu Spike, după marea împăcare. Îmbrăcată cu o rochie de un roșu ațâțător, Livia încearcă din răsputeri să evite orice contact vizual cu ochii care o spionează în secret din toate direcțiile. De când bruneta și artistul și-au mai dat o șansă, fosta soție a lui Bordea nu mai are ochi pentru nimeni altcineva.

Livia Eftimie, 34 de ani, a fost soția lui Cătălin Bordea, până la divorțul lor din nefasta primăvară a anului 2023. Motivul îl știe cam toată lumea: relația (pentru o perioadă) clandestină, apoi devenită oficială cu cântărețul Spike. Dacă a fost sau nu „țeapă” despărțirea de Bordea și transferul în palmaresul domnului Spike, asta o știe doar Livia. Cert e că e puternică și poate să meargă mai departe, fără probleme. Mai ales că acum, soarele pare că a ieșit din nou pe strada ei, iar relația cu Spike s-a reînnodat.

Așa că și-a pus o rochie stacojie, de zici că e personaj principal într-o telenovelă sud-coreeană de epocă, cu împărați și curtezane, și-a lăsat tauajele la vedere și a plecat în Băneasa Shopping City pentru una-alta, probabil pentru a-și achiziționa ceva pe ultima sută de metri înainte de vacanța din Lefkada. (VEZI AICI IMAGINI CU SPIKE ȘI LIVIA DIN VACANȚĂ).

Livia a dat o fugă în mall înainte de vacanța cu Spike

Cu vasta sa colecție de tatuaje la vedere, Livia Eftimie dă o tură temeinică prin mall, intră pe la Calzedonia, își cumpără niște nimicuri, apoi decide să ia o pauză și intră la Starbucks. Sunt mulți ochi pe ea, dar se preface că nu vede nimic, de când s-a împăcat cu artistul, nimeni nu îi mai poate atrage atenția. La un moment dat, scoate telefonul și se uită intens la ecran. Oare Spike i-a dat ultimele indiciații înainte de plecarea pe meleaguri elene?

După ce stă cuminte la coadă și își ia băutura, Livia Eftimie continuă tura prin mall. Poartă o pereche de sandale argintii și are oja făcută, asortată cu rochia. Tatuajele sunt prezente și pe gambă, probabil din rațiuni de spațiu. Pe umărul stâng tronează o semilună, a cărei simbolistică ascunsă sigur nu le scapă celor pricepuți.

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