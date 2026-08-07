Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”

Livia Eftimie continuă să-și facă viața exact cum dorește, fără inhibiții și fără să țină cont de „gura lumii”, așa cum a procedat întotdeauna. CANCAN.RO a surprins-o din nou pe teritoriul său preferat de vânătoare, în Băneasa Shopping City, chiar înainte de vacanța pe care a petrecut-o cu Spike, după marea împăcare. Îmbrăcată cu o rochie de un roșu ațâțător, Livia încearcă din răsputeri să evite orice contact vizual cu ochii care o spionează în secret din toate direcțiile. De când bruneta și artistul și-au mai dat o șansă, fosta soție a lui Bordea nu mai are ochi pentru nimeni altcineva.
Livia Eftimie, 34 de ani, a fost soția lui Cătălin Bordea, până la divorțul lor din nefasta primăvară a anului 2023. Motivul îl știe cam toată lumea: relația (pentru o perioadă) clandestină, apoi devenită oficială cu cântărețul Spike. Dacă a fost sau nu „țeapă” despărțirea de Bordea și transferul în palmaresul domnului Spike, asta o știe doar Livia. Cert e că e puternică și poate să meargă mai departe, fără probleme. Mai ales că acum, soarele pare că a ieșit din nou pe strada ei, iar relația cu Spike s-a reînnodat.
Așa că și-a pus o rochie stacojie, de zici că e personaj principal într-o telenovelă sud-coreeană de epocă, cu împărați și curtezane, și-a lăsat tauajele la vedere și a plecat în Băneasa Shopping City pentru una-alta, probabil pentru a-și achiziționa ceva pe ultima sută de metri înainte de vacanța din Lefkada. (VEZI AICI IMAGINI CU SPIKE ȘI LIVIA DIN VACANȚĂ).
Cu vasta sa colecție de tatuaje la vedere, Livia Eftimie dă o tură temeinică prin mall, intră pe la Calzedonia, își cumpără niște nimicuri, apoi decide să ia o pauză și intră la Starbucks. Sunt mulți ochi pe ea, dar se preface că nu vede nimic, de când s-a împăcat cu artistul, nimeni nu îi mai poate atrage atenția. La un moment dat, scoate telefonul și se uită intens la ecran. Oare Spike i-a dat ultimele indiciații înainte de plecarea pe meleaguri elene?
După ce stă cuminte la coadă și își ia băutura, Livia Eftimie continuă tura prin mall. Poartă o pereche de sandale argintii și are oja făcută, asortată cu rochia. Tatuajele sunt prezente și pe gambă, probabil din rațiuni de spațiu. Pe umărul stâng tronează o semilună, a cărei simbolistică ascunsă sigur nu le scapă celor pricepuți.
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