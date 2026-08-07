Are o relație de trei ani cu colegul de scenă, dar inelul se lasă așteptat. Celebra artistă a pus piciorul în prag: „Mi-am eliberat degetul”

Holly Molly trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, atât pe scenă, cât și în plan personal. Artista formează de trei ani un cuplu cu chitaristul din trupa sa, iar relația pare să se îndrepte cu pași siguri către următorul nivel. Iubirea îi priește, iar nunta parte doar o chestiune de timp, ne dă ea de înțeles. Și, în caz că iubi nu se grăbește, cântăreața i-a bătut deja apropoul în timpul interviului savuros pe care l-a acordat pentru CANCAN.RO. Printre altele, cântăreața vorbește și despre porecla sa, dar și despre cum a ajuns bunica ei, fără să o cunoască de fapt nimeni, un personaj viral pe internet.

Holly Molly, pe numele ei real Maria Alexandra Florea, a cunoscut succesul atât în trecut, când activa sub numele de Miss Mary, dar preponderent în ultima perioadă. Cântăreața a cucerit publicul cu vocea sa, dar și cu firea jovială pe care o expune deseori pe internet. Și în plan personal lucrurile stau bine pentru ea, căci are o familie unită, iar bunica sa a devenit deja un personaj viral prin prisma poveștilor sale. În plus, artista se declară iremediabil îndrăgostită de iubitul ei pe care îl așteaptă cu inelul de logodnă cât mai curând.

Holly Molly, dezvăluiri despre bunica ei: „Nu a fost strategie de marketing”

CANCAN.RO: Holly Molly Guacamolly, de unde?

Holly Molly: Holly Molly Guacamoly este numele meu de pe Instagram pentru că mi-a fost hack-uit contul la un moment dat și, când a trebuit să-l refac, nu m-au mai lăsat să folosesc numele de dinainte. A ieșit pur și simplu o rimă și l-am păstrat. Acum toată lumea mă știe și drept Guacamolly.

CANCAN.RO: Știi ce ar fi fost amuzant: să urăști avocado.

Holly Molly: Să am alergie la avocado, dar nu e cazul.

CANCAN.RO: Știi să gătești?

Holly Molly: Da, cât de cât. De rușine că sunt româncă și crescută de o bunică care știe să gătească.

CANCAN.RO: Ce îți iese cel mai bine?

Holly Molly: Nu știu dacă am un preparat la care excelează, dar îmi place foarte mult tocănița de cartofi și vreau să devin expertă în tocănița de bame. La noi, în sud, e o mâncare foarte apreciată și chiar aș fi curioasă dacă oamenii din alte zone o cunosc, pentru mine e mâncarea preferată.

CANCAN.RO: Bunica te-a învățat să gătești, dar ce spune când te vede îmbrăcată atât de sexy?

Holly Molly: Îi place. Se mai uită la concerte, mă urmărește și mă susține. Și ea, și bunica din partea tatălui, sunt amândouă susținătoarele mele.

CANCAN.RO: Bunica ta a devenit deja un personaj viral din poveștile tale.

Holly Molly: Mamaie, nu bunica. Pentru mine există o diferență. „Mamaie” e mai autentic. Chiar dacă nimeni nu știe cine este, a devenit un personaj important prin poveștile mele. Nu a fost niciodată o strategie de marketing. O protejez și nu vreau să o expun, dar este o parte esențială din cine sunt și din felul în care am crescut.

CANCAN.RO: Nu ți-ai dori să o arăți publicului?

Holly Molly: Nu. Am întrebat-o și chiar ea a spus: „Spune-le că sunt plecată în Anglia la nepoți.”

CANCAN.RO: Poți să o imiți?

Holly Molly: Am și un TikTok în care se aude spunând exact asta: „Spune-le că sunt plecată în Anglia la nepoți, nu vin eu.” Eu iubesc ideea de bunici și mă simt norocoasă că am crescut alături de ei. Îi încurajez pe toți cei care încă îi au în viață să le ofere cât mai mult timp și atenție.

Artista așteaptă inelul de la iubit:„„q „Mi-am eliberat degetul”

CANCAN.RO: Există un sfat de la bunici care a rămas cu tine?

Holly Molly: Noi nu am fost o familie cu discursuri și sfaturi memorabile. Idealizarea aceasta a sfaturilor mi se pare așa ceva din filme. Sunt lucruri mici care au dus la creșterea mea ca adult. De exemplu, nu pot să ies din casă fără să-mi fac patul, pentru că mamaie îl făcea impecabil. Personalitatea mea e construită din toate gesturile mici ale adulților care m-au crescut.

CANCAN.RO: Există o carte care se numește „Fă-ți patul!” Se spune că oamenii care își fac patul au mai multe șanse să ajungă milionari.

Holly Molly: Eu încă nu am niciun milion, deci nu cred că merge, nu e de la pat.

CANCAN.RO: Dar ai obiective financiare? Ți-ai pus un target anume?

Holly Molly: Nu, îmi doresc doar să câștig suficient cât să-mi permit lucrurile care îmi plac, care, din fericire, nu sunt foarte scumpe, și să-mi întrețin familia. Vreau să îi pot răsfăța, să îi duc în vacanțe, să le asigur îngrijirea, sănătatea, să mă asigur că au parte de tot ce au nevoie, orice își doresc ei. În rest, nu sunt foarte atașată de bani și nici nu am un plan financiar foarte bine pus la punct. Nu mă concentrez pe bani, ci mai degrabă pe lucrurile care îmi plac.

CANCAN.RO: Te vezi măritată în viitorul apropiat?

Holly Molly: Sunt într-o relație serioasă și probabil că, la un moment dat, va duce și în direcția asta în scurt timp. Sunt foarte îndrăgostită, facem muzică împreună, urcăm împreună pe scenă și sunt foarte fericită.

CANCAN.RO: Urmează și nunta?

Holly Molly: Nu încă. Inelele pe care le port sunt de la el, dar nu este un inel de logodnă. Uite, mi-am eliberat degetul.

CANCAN.RO: Ai auzit? Degetul e liber. Cred că urmează ceva special.

Holly Molly: Știe, mă cunoaște cel mai bine.

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