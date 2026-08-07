Acasă » Exclusiv » Are o relație de trei ani cu colegul de scenă, dar inelul se lasă așteptat. Celebra artistă a pus piciorul în prag: „Mi-am eliberat degetul”

Are o relație de trei ani cu colegul de scenă, dar inelul se lasă așteptat. Celebra artistă a pus piciorul în prag: „Mi-am eliberat degetul”

De: Loriana Dasoveanu 07/08/2026 | 14:04
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Holly Molly trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, atât pe scenă, cât și în plan personal. Artista formează de trei ani un cuplu cu chitaristul din trupa sa, iar relația pare să se îndrepte cu pași siguri către următorul nivel. Iubirea îi priește, iar nunta parte doar o chestiune de timp, ne dă ea de înțeles. Și, în caz că iubi nu se grăbește, cântăreața i-a bătut deja apropoul în timpul interviului savuros pe care l-a acordat pentru CANCAN.RO. Printre altele, cântăreața vorbește și despre porecla sa, dar și despre cum a ajuns bunica ei, fără să o cunoască de fapt nimeni, un personaj viral pe internet. 

Holly Molly, pe numele ei real Maria Alexandra Florea, a cunoscut succesul atât în trecut, când activa sub numele de Miss Mary, dar preponderent în ultima perioadă. Cântăreața a cucerit publicul cu vocea sa, dar și cu firea jovială pe care o expune deseori pe internet. Și în plan personal lucrurile stau bine pentru ea, căci are o familie unită, iar bunica sa a devenit deja un personaj viral prin prisma poveștilor sale. În plus, artista se declară iremediabil îndrăgostită de iubitul ei pe care îl așteaptă cu inelul de logodnă cât mai curând.

Holly Molly, dezvăluiri despre bunica ei: „Nu a fost strategie de marketing”

CANCAN.RO: Holly Molly Guacamolly, de unde?

Holly Molly: Holly Molly Guacamoly este numele meu de pe Instagram pentru că mi-a fost hack-uit contul la un moment dat și, când a trebuit să-l refac, nu m-au mai lăsat să folosesc numele de dinainte. A ieșit pur și simplu o rimă și l-am păstrat. Acum toată lumea mă știe și drept Guacamolly.

CANCAN.RO: Știi ce ar fi fost amuzant: să urăști avocado.

Holly Molly: Să am alergie la avocado, dar nu e cazul.

CANCAN.RO: Știi să gătești?

Holly Molly: Da, cât de cât. De rușine că sunt româncă și crescută de o bunică care știe să gătească.

CANCAN.RO: Ce îți iese cel mai bine?

Holly Molly: Nu știu dacă am un preparat la care excelează, dar îmi place foarte mult tocănița de cartofi și vreau să devin expertă în tocănița de bame. La noi, în sud, e o mâncare foarte apreciată și chiar aș fi curioasă dacă oamenii din alte zone o cunosc, pentru mine e mâncarea preferată.

CANCAN.RO: Bunica te-a învățat să gătești, dar ce spune când te vede îmbrăcată atât de sexy?

Holly Molly: Îi place. Se mai uită la concerte, mă urmărește și mă susține. Și ea, și bunica din partea tatălui, sunt amândouă susținătoarele mele.

CANCAN.RO: Bunica ta a devenit deja un personaj viral din poveștile tale.

Holly Molly: Mamaie, nu bunica. Pentru mine există o diferență. „Mamaie” e mai autentic. Chiar dacă nimeni nu știe cine este, a devenit un personaj important prin poveștile mele. Nu a fost niciodată o strategie de marketing. O protejez și nu vreau să o expun, dar este o parte esențială din cine sunt și din felul în care am crescut.

CANCAN.RO: Nu ți-ai dori să o arăți publicului?

Holly Molly: Nu. Am întrebat-o și chiar ea a spus: „Spune-le că sunt plecată în Anglia la nepoți.”

CANCAN.RO: Poți să o imiți?

Holly Molly: Am și un TikTok în care se aude spunând exact asta: „Spune-le că sunt plecată în Anglia la nepoți, nu vin eu.” Eu iubesc ideea de bunici și mă simt norocoasă că am crescut alături de ei. Îi încurajez pe toți cei care încă îi au în viață să le ofere cât mai mult timp și atenție.

Artista așteaptă inelul de la iubit:„„q „Mi-am eliberat degetul”

CANCAN.RO: Există un sfat de la bunici care a rămas cu tine?

Holly Molly: Noi nu am fost o familie cu discursuri și sfaturi memorabile. Idealizarea aceasta a sfaturilor mi se pare așa ceva din filme. Sunt lucruri mici care au dus la creșterea mea ca adult. De exemplu, nu pot să ies din casă fără să-mi fac patul, pentru că mamaie îl făcea impecabil. Personalitatea mea e construită din toate gesturile mici ale adulților care m-au crescut.

CANCAN.RO: Există o carte care se numește „Fă-ți patul!” Se spune că oamenii care își fac patul au mai multe șanse să ajungă milionari.

Holly Molly: Eu încă nu am niciun milion, deci nu cred că merge, nu e de la pat.

CANCAN.RO: Dar ai obiective financiare? Ți-ai pus un target anume?

Holly Molly: Nu, îmi doresc doar să câștig suficient cât să-mi permit lucrurile care îmi plac, care, din fericire, nu sunt foarte scumpe, și să-mi întrețin familia. Vreau să îi pot răsfăța, să îi duc în vacanțe, să le asigur îngrijirea, sănătatea, să mă asigur că au parte de tot ce au nevoie, orice își doresc ei. În rest, nu sunt foarte atașată de bani și nici nu am un plan financiar foarte bine pus la punct. Nu mă concentrez pe bani, ci mai degrabă pe lucrurile care îmi plac.

CANCAN.RO: Te vezi măritată în viitorul apropiat?

Holly Molly: Sunt într-o relație serioasă și probabil că, la un moment dat, va duce și în direcția asta în scurt timp. Sunt foarte îndrăgostită, facem muzică împreună, urcăm împreună pe scenă și sunt foarte fericită.

CANCAN.RO: Urmează și nunta?

Holly Molly: Nu încă. Inelele pe care le port sunt de la el, dar nu este un inel de logodnă. Uite, mi-am eliberat degetul.

CANCAN.RO: Ai auzit? Degetul e liber. Cred că urmează ceva special.

Holly Molly: Știe, mă cunoaște cel mai bine.

CITEȘTE ȘI: Pe scena „Beach, Please!”, dar cu gândul la iubit: artista a spus TOT despre bărbatul care a cucerit-o! “Suntem amândoi în această industrie”

ACCESEAZĂ ȘI: Luis Gabriel le-a manelizat piesa, iar Holy Molly reacționează în premieră: „Orice variantă ar fi fost făcută…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Exclusiv
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a…
Ema Oprișan, decizie definitivă în privința lui Răzvan Kovacs. Ce spune despre întâlnirea cu ispita care i-a “spart” casa
Exclusiv
Ema Oprișan, decizie definitivă în privința lui Răzvan Kovacs. Ce spune despre întâlnirea cu ispita care i-a “spart”…
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Medicamentele Colebil și Panzcebil au fost retrase din farmaciile din România. Explicația dată de Agenția Națională a Medicamentului
Digi 24
Medicamentele Colebil și Panzcebil au fost retrase din farmaciile din România. Explicația dată de Agenția...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu ...
Unde am surprins-o pe Livia ex-Bordea înainte de vacanța cu Spike. N-a plecat în Grecia până nu și-a rezolvat „urgența”
Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan. Gestul îl poate costa ...
Cine este bărbatul care a scris „ANNA” pe stânca de pe Transfăgărășan. Gestul îl poate costa 6.000 de lei
Vezi toate știrile