O colaborare între Holy Molly și Tata Vlad a avut loc la începutul anului 2022, astfel, născându-se piesa „Plouă”, care în prezent acumulează peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista, împărtășindu-ne, printre altele, părerea despre manelizarea melodiei, lucru făcut de Luis Gabriel. Mai mult, Holy spune și cât de dificil i-a fost să lucreze cu unul dintre pionierii muzicii rap din România. Vă prezentăm declarațiile exclusive!

Echipa cu care lucrează Holy Molly a avut inițiativa de-al integra pe Tata Vlad în piesa „Plouă”, după cum spune cântăreața. De altfel, Holy susține că piesa a fost îndeajuns de bună încât să-i atragă atenția membrului trupei B.U.G Mafia, astfel, făcându-l să accepte propunerea de a cânta alături de artistă.

Holy Molly mai dezvăluie că nu a fost greu să lucreze cu unul dintre cei care au pus bazele la formarea muzicii rap în România, ba chiar a învățat multe lucruri de la Tata Vlad, el oferindu-i sfaturi cântăreței. În continuare, Holy susține că nu a fost deranjată de manelizarea piesei „Plouă”, ba chiar spune că este o onoare că melodia a ajuns să fie cântată în mai multe stiluri.

„Greu este să atragi atenția unui artist atât de mare cum este Tata Vlad”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Holy Molly spune cum s-a ajuns la o colaborare cu Tata Vlad pentru piesa „Plouă”, dar și cât de greu i-a fost să ajungă la unul dintre cei care au pus bazele formării muzicii rap în România.

„Inițiativa a venit de la echipa noastră. Piesa este scrisă de Florian Rus și Chopi, pe partea de producție. Eram în studio toți și, la un moment dat, A&R-ul nostru a spus așa, în glumă: «Wow, dar cum ar fi pe strofa doi să intre cineva gen Tata Vlad?». Toată lumea a început să râdă și să zică: „Da, da, Tata Vlad, găsim noi pe cineva». O lună mai târziu i-a fost trimisă piesa lui Tata Vlad și a acceptat și iată-ne astăzi cu „Plouă” lansată în această variantă, care sună, în opinia mea, cel mai bine.

Nu cred că pot să spun că a fost greu. Consider că cel mai mult contează produsul pe care îl prezinți, nu modalitatea prin care ajungi. Toți avem rețele de socializare, cu toții avem un Instagram, un Facebook sau un număr de telefon la care să scriem. Asta nu este greu deloc. Greu este să atragi atenția unui om și unui artist atât de mare cum este Tata Vlad și nu o poți face doar tu, prin personalitatea ta, prin felul tău de a fi, cât prin muzică. Muzica este principalul lucru care pe mișcă pe noi, artiștii.

Consider cu tărie că „Plouă” a fost o piesă destul de bună, încât să-i atragă atenția, iar asta a contat. Sunt aproape sigură și cred că și el poate să confirme că acesta a fost motivul pentru care a acceptat această colaborare”, a spus Holy Molly, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„E o onoare că piesa „Plouă” este cântată în mai multe stiluri”

În continuare, cântăreața a povestit despre munca alături de Tata Vlad, dacă este dificil sau nu, dar a vorbit și despre manelizarea făcută de Luis Gabriel asupra piesei „Plouă”.

„Nu a fost dificil absolut deloc să lucrez alături de Tata Vlad. Pentru mine a fost o adevărată plăcere. Nu am lucrat atât de mult direct, întrucât el nu locuiește în România, dar cum am lucrat și cât am lucrat a fost mai mult decât suficient și m-a învățat mult mai multe decât aș fi crezut că o să mă învețe și direct și indirect prin sfaturi, prin puterea lui de a fi, prin puterea exemplului.

Tata Vlad este genul de om care își tratează cu un mare respect fanii, iar asta este ceva ce am văzut la foarte puțini artiști și ceva ce am învățat de la el și ceva ce încerc să fac la rândul meu.

În niciun caz nu m-a deranjat că piesa noastră a ajuns, cu alte cuvinte, manea. Orice formă de muzică este bună, iar atâta timp cât piesa circulă, clar nu. De ce m-ar deranja? Orice variantă ar fi fost făcută la piesa noastră ar fi fost la fel de apreciată. Din nou, muzica este muzică, iar oamenii au libertatea de a face ce vor cu muzica și să-i facă cover în ce fel simt și în ce stil vor ei. Este o onoare că piesa „Plouă” este cântată în mai multe stiluri. Putea fi cântată și rock, în orice formă. Noi, artiștii care am lucrat la ea, nu putem decât să ne bucurăm”, a închieiat Holy Molly.

