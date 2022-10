Tata Vlad de la B.U.G Mafia, declarații uimitoare despre boala de care fiul lui suferă: „Am avut și eu o formă un pic mai ușoară”

Tata Vlad, membrul trupei B.U.G. Mafia, a făcut dezvăluiri neașteptate despre familia sa și despre una dintre încercările prin care a fost nevoit să treacă. Artistul le-a povestit fanilor săi cu ce boală se confruntă mezinul său, dar și cum a reacționat când a aflat despre asta.

Vlad Irimia, pe numele său real, a scris istorie de-a lungul anilor alături de trupa sa. Bărbatul a cântat despre problemele cu care societatea românească se confruntă încă de la începutul anilor 2000, iar acest lucru a prins bine la public. Acum, însă, Tata Vlad, așa cum este cunoscut de majoritatea fanilor, este un familist convins, cu trei copii minunați și cu o soție care îi este alături.

Tata Vlad de la B.U.G. Mafia vorbește despre boala fiului său

Membrul trupei B.U.G. Mafia a mărturisit în podcast-ul lui Mihai Morar faptul că cel mai mic membru al familie sale suferă de autism. Cântărețul a explicat faptul că după ce a observat cum decurg lucrurile, și-a dat seama că e posibil ca în copilărie să fii suferit de aceeași afecțiune. Chiar și așa, micuțul Gavril George, care a venit pe lume în 2020, are parte de o copilărie cât de cât normală, beneficiind de un tratament pe măsură.

„Unul dintre copiii noștri are autism, e autist și cred că am avut și eu. Urmărind evoluția lui, cred că am avut și eu o formă un pic mai ușoară decât a lui, nu că el ar avea o formă complicată, din fericire pentru noi. Nu e o boală! Nu e o boală! Deși beneficiază de tratament majoritatea copiilor cu autism nu se știe dacă tratamentul funcționează”, a mărturisit Tataee în podcastul lui Mihai Morar.

În cadrul aceluiași interviu, Tataee a explicat pentru toată lumea cum se manifestă autismul la fiul său. Cel mic este capabil să observe lucruri pe care, în general, oamenii care nu suferă de această afecțiune, nu ar putea să le observe sau pur și simplu le-ar ignora.

„Diferența față de noi este că văd altfel și percep altfel lucrurile. Atât! În rest, copilul nostru este foarte fericit, foarte inteligent”, a explicat interpretul.