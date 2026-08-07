Episodul extrem din dosarul fostului consilier prezidențial, cercetat de DIICOT: „A plecat în pădure cu o pungă de medicamente”

Scandalul din jurul lui Cătălin Avramescu capătă proporții nebănuite. La numai o zi după perchezițiile și audierea de la DIICOT, ies la suprafață detalii tulburătoare dintr-un alt dosar, deschis în plin război cu mama celor doi copii ai săi. Fosta parteneră a profesorului universitar a povestit în instanță despre presupuse agresiuni și amenințări, dar și un episod extrem, în care fostul ambasador ar fi plecat în pădure cu o pungă de medicamente, amenințând, potrivit spuselor ei, că își pune capăt zilelor. Atenție, urmeză informații care vă pot afecta emoțional!

Cătălin Avramescu, fost consilier prezidențial și fost ambasador al României în Finlanda și Estonia, a fost audiat de procurorii DIICOT după ce autoritățile au fost sesizate în legătură cu mai multe imagini în care ar apărea fiica sa minoră.

Fosta sa parteneră, Daniela Măntărău, susține însă că nu ea s-a adresat direct procurorilor DIICOT, ci că instituțiile sesizate inițial de aceasta au trimis cazul mai departe.

„Sunt mai mult de două poze la dosar, ca dovezi, sunt inclusiv fapte întreprinse. Pozele au conotație obscenă, i-am arătat și avocatului meu, care mi-a spus că este de părere că există mai multe imagini. Eu am sesizat autorităților, specialiștilor, comportamentul neobișnuit al copiilor, iar ei mi-au spus că este unul imitat”, a declarat Daniela Măntărău pentru CANCAN.RO.

Femeia mai afirmă că aparatura electronică a fostului ambasador ar fi fost verificată în cadrul anchetei.

„Deviceurile i-au fost controlate de către procurori”, a mai spus fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu.

„El a venit în casa mea doar cu bagajul”

Afirmațiile sale sunt contestate categoric de fostul ambasador, care susține că imaginile au fost realizate într-un context obișnuit, după baie, și că plângerea ar reprezenta o nouă etapă a conflictului dintre cei doi. Avramescu a anunțat că intenționează să o acționeze în judecată pe mama copiilor săi.

Daniela Măntărău respinge și ideea că relația cu fostul ambasador ar fi fost bazată pe vreun avantaj financiar. Femeia susține că, în anumite perioade, ea ar fi fost singura care aducea venituri în familie și că locuința în care au trăit îi aparținea.

„Nu mă poate bănui nimeni că am stat pe interes. Este o diferență mare de vârstă între noi, dar eu sunt consultant pe fonduri europene, am clienți vechi de mulți ani, de multe ori eu am fost locomotiva familiei din punct de vedere financiar. El a venit în casa mea doar cu bagajul, nu așa cum își imaginează lumea. Și după mai multe episoade violente am apelat la ajutorul fratelui meu pentru a-l da afară din casă”, a declarat Daniela Măntărău.

Versiunea femeii se regăsește parțial și în documentele procesului privind exercitarea autorității părintești. În fața instanței, aceasta a relatat mai multe presupuse episoade de violență, despre care a susținut că s-ar fi produs inclusiv în prezența copiilor.

Avramescu a respins acuzațiile și a prezentat o versiune opusă, susținând că fosta sa parteneră ar fi fost cea care l-ar fi agresat și că afirmațiile privind violența, problemele psihice și tentativa de sinucidere nu ar fi adevărate. Unul dintre primele episoade grave descrise de Daniela Măntărău în instanță s-ar fi petrecut în martie 2022, la numai două luni după nașterea fiicei celor doi.

Potrivit celor consemnate în dosar, femeia a susținut că partenerul său ar fi trântit-o și ar fi amenințat-o.

„La doar două luni de la naștere, în martie 2022, reclamanta a susținut că pârâtul a agresat-o fizic, anume a trântit-o de pat, a strâns-o de gât și a amenințat-o cu un cuțit”, se arată în documentul instanței.

Este important de precizat că pasajul redă susținerile reclamantei. Instanța nu a stabilit, printr-o judecată pe fond, că episodul s-a petrecut în forma relatată de aceasta.

”A plecat în pădure cu o pungă de medicamente”

După un astfel de presupus episod violent ar fi urmat momentul extrem la care Daniela Măntărău a făcut referire în dosarul civil.

Pe 9 mai 2022, în urma unei dispute legate de contactele pe care Avramescu le-ar fi păstrat cu fosta sa soție, profesorul universitar ar fi plecat din locuință cu o pungă de medicamente.

Potrivit versiunii prezentate de femeie în instanță, acesta ar fi spus că merge în pădure pentru a-și pune capăt zilelor.

„Pârâtul a părăsit domiciliul spunând că merge în pădure să se sinucidă, luând cu el o pungă de medicamente”, se arată în dosar.

Speriată de amenințare, femeia ar fi apelat la fratele său căruia i-ar fi cerut să plece în căutarea acestuia. În paralel, ar fi anunțat și Poliția.

După câteva ore, fostul ambasador s-ar fi întors acasă. Potrivit aceluiași document, el ar fi negat și ar fi spus că ieșise doar la plimbare, pentru a se relaxa.

Fostul ambasador a negat în proces acuzațiile formulate de mama copiilor săi. El a susținut că Daniela Măntărău ar fi fost geloasă, posesivă și preocupată să-i controleze relația cu fosta soție. Avramescu a afirmat, la rândul său, că în aprilie 2023 femeia l-ar fi agresat fizic în prezența copiilor.

Profesorul universitar a arătat că a depus la dosar documente medicale, fotografii și mesaje despre care a susținut că îi sprijină versiunea și demonstrează că avea o relație bună cu cei doi copii.

Procesul s-a încheiat prin înțelegerea părinților

Judecătorii nu au stabilit definitiv dacă presupusele agresiuni și amenințări au avut loc. Procesul civil privind autoritatea părintească s-a încheiat după ce cei doi au ajuns la o înțelegere, iar instanța a consfințit tranzacția lor.

Locuința copiilor a fost stabilită la mamă, iar autoritatea părintească urma să fie exercitată în comun. Tatăl a primit un program amplu de legături personale, care include weekenduri, sărbători și perioade din vacanțele copiilor.

Precizăm că acuzațiile Danielei Măntărău apar consemnate în documentele instanței, dar nu reprezintă fapte stabilite definitiv de judecători.

Acum, conflictul dintre cei doi a ajuns într-o etapă mult mai gravă, odată cu ancheta procurorilor DIICOT. Cercetările sunt în desfășurare, iar Cătălin Avramescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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