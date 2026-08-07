Alina Eremia, dezvăluiri fără perdea despre căsnicia cu Edi Barbu: „Ne jucăm împreună”

Alina Eremia este una dintre artistele din România care a reușit să își croiască drumul în industria muzicală bazat pe autenticitate și respect față de publicul ei. Aceste valori au menținut-o mereu în topul artistelor de succes și au contribuit la aprecierea celor din jur. Cu toate acestea, dincolo de scena pe care urcă mereu, Alina recunoaște că nu a învățat încă să se oprească și să-și acorde timp pentru ea așa cum și-ar dori. Printre altele, vedeta a vorbit despre regula de aur din căsnicia ei, dar și despre copilul interior pe care îl hrănește de fiecare dată când are ocazia. CANCAN.RO vă prezintă un interviu de suflet cu celebra cântăreața.

Alina Eremia a fost prezentă la The Artist Awards acolo unde am surprins-o și noi pentru a-i lua un interviu. Vedeta a vorbit despre modul în care s-a conturat viața ei în ultimii ani, despre regula de aur din căsnicia ei cu Edi Barbu, dar ne-a dezvăluit și care e motivul pentru care se simte uneori vinovată.

Alina Eremia, la fel de jucăușă și după ce a devenit doamna Barbu: „E obișnuit”

CANCAN.RO: Alina, ne întâlnim la Nibiru pentru a doua oară, pentru că eu te-am văzut și acum două săptămâni. Ce faci?

Alina Eremia: Mă simt foarte bine. Nibiru a devenit a doua mea casă. Eu chiar glumesc cu oamenii și zic că sunt angajată aici pentru că sunt săptămânal pe scena de la Nibiru, dar o zic în cel mai bun sens posibil. Îmi place foarte mult să cânt aici, îmi plac oamenii care vin aici, îmi place atmosfera, îmi place scena, îmi place setup-ul, vorbim de un PA foarte ofertant din punct de vedere al sunetului, deci sunt condiții foarte bune și atunci îți dai seama că pentru mine e o plăcere să mă urc pe scenă și să fac un show frumos.

CANCAN.RO: Ai apucat să te și bucuri puțin de stațiune?

Alina Eremia: Am apucat să dau așa un semi-tour, nu pot să zic că am văzut chiar toate punctele cheie, dar am fost la plușuri. Am câștigat un premiu mai mic, a trebuit să îmi hrănesc copilul interior. Eu voiam premiul acela mare, vreau un pluș imens, dar n-am văzut să fie, mai încerc o dată, o tură. Unde am mai fost? Mi-am luat o cafea de specialitate, m-am plimbat puțin pe aici, pe la planete, îmi plac foarte mult.

CANCAN.RO: Ziceai că ți-ai hrănit copilul interior, faci asta des, obișnuiești? Cum o faci?

Alina Eremia: Nu știu, sunt o fire destul de jucăușă și în general tot timpul găsesc modalități prin care să transform totul așa într-o joacă, să fie fun. Pentru mine e foarte important, asta e foarte important să zâmbesc, e important pentru mine să fac și persoanele din jurul meu fericite, mi-a plăcut de când sunt mică să îi bucur pe ceilalți. Transform tot așa într-o joacă, inclusiv pe drum, în mașină, găsim tot felul de lucruri de genul ca să ne angrenăm în joacă.

CANCAN.RO: Deci nu-i adevărată vorba aia că odată ce te-ai măritat, gata, nu mai stai să te joci toată ziua, nu?

Alina Eremia: Soțul meu este foarte obișnuit cu mine și cu personalitatea mea, dar eu mereu am fost așa și cred că e unul din lucrurile care l-au determinat să mă iubească în cele din urmă. Îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta.

Ce mai are de învățat artista: „Încă nu mi-am ascultat sfatul”

CANCAN.RO: Asta e una dintre regulile pe care le-ați aplicat dintotdeauna în relația voastră?

Alina Eremia: Da, să nu ne luăm prea mult în serios la un moment dat. Profesional suntem mega-promți, profii, ne place să fie un nivel foarte ridicat de tot ce înseamnă muncă și standarde, dar când vine vorba de timpul nostru liber și de timpul în doi, încercăm să ne detensionăm cât mai mult și să facem tot ce ne trece prin cap.

CANCAN.RO: E o strategie bună. Aveți timp și de vacanțe, am văzut că ai avut vara plină?

Alina Eremia: Am avut toată vara full, inclusiv începutul de an a fost incredibil de aglomerat, parcă niciun an nu a fost așa. Lucrurile au demarat din ianuarie și de atunci am fost la foc continuu. N-am stat o secundă, de luni până duminică și am tot spus că o să învăț să-mi iau și pauze pentru că ai nevoie să te regenerezi la un moment dat, dar încă nu m-am ascultat, nu mi-am ascultat sfatul. Dar, ne-am propus în septembrie undeva, la începutul lui septembrie, să ne luăm o vacanță, să luăm și cățeii și să plecăm undeva, într-o excursie.

CANCAN.RO: Nu v-ați hotărât unde?

Alina Eremia: Nu, avem un debate pe tema asta, să vedem exact unde ne orientăm. Am vrea într-un loc unde n-am fost deja, deci avem variante.

CANCAN.RO: Când a fost ultima dată când ți-ai luat așa o pauză mai lungă pentru tine? Pentru că muncești întotdeauna, efectiv.

Alina Eremia: Niciodată. Eu cred că mai mult de o săptămână sau două săptămâni n-am stat niciodată departe de muzică, de studio, niciodată. Mai mult de două săptămâni, nu mi-am oferit. Sunt unii care pleacă două, trei luni, eu nu. E o chestie pe care o am pe bucket-list, dar eu nu am reușit să o implementez în programul meu. Încă am sentimentul de vinovăție dacă nu fac ceva, încă lucrez la capitolul ăsta că nu e neapărat bine să nu fii în regulă să stai, adică să nu-ți permiți tu să stai. Pe de altă parte îmi și place foarte mult ce fac și atunci nu resimt ca pe, nu știu, un chin sau vai, mă duc la muncă. Nu, pentru mine e ceea ce iubesc să fac.

CANCAN.RO: Îți pui anumite target-uri pe care trebuie neapărat să le atingi? Poate ăsta este motivul pentru care nu-ți permiți să îți iei atât de mult timp sau pur și simplu go with the flow?

Alina Eremia: Nu, am obiective, dar în același timp mă și adaptez pe parcurs. Sunt foarte multe neprevăzute și foarte multe necunoscute în ecuație și atunci nu pot să fii rigid și să zici: „nu mai, mă țin de planul ăla pe care l-am avut acum trei luni”. Nu, mi se pare că e important să fii cumva conștient de ce se întâmplă în jurul tău și să fii ancorat în prezent și mai departe să vezi exact cum te poți redresa, reorienta, redirecționa pentru că de multe ori ai văzut, apar surprize și câteodată e plăcut să le primești și să, exact cum ai zis, go with the flow.

CITEȘTE ȘI: Dieta care o menține pe Alina Eremia în formă la 32 de ani. A renunțat complet la un aliment consumat de mulți români

ACCESEAZA SI: Alina Eremia face dezvăluiri pentru CANCAN.RO, după ce a fost cerută de soție: ”Vine nunta sau copilul!”