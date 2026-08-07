Dieta indiană a Iulie Vântur! Cum se menține în formă partenera lui Salman Khan la 46 de ani

În urmă cu mai bine de zece ani, Iulia Vântur făcea o schimbare importantă în viața sa și se muta în India. Ei bine, odată cu mutarea vedeta și-a schimbat și multe obiceiuri, în special pe cele alimentare. Mâncarea indiană este una dintre preferatele ei, însă vedeta are mereu grijă să nu exagereze. Iar atunci când o face are grijă ca după fiecare zi de răsfăț să revină la rutina ce o menține în formă.

Iulia Vântur a ajuns la vârsta de 46 de ani și este într-o formă de zile mari, însă asta nu fără efort. Vedeta încearcă pe cât posibil să aibă un stil de viață sănătos, să mănânce echilibrat și să facă multă mișcare. Dar nu mereu reușește să le facă pe toate, căci ispitele sunt la tot pasul. Aceasta este îndrăgostită de mâncarea indiană, iar uneori nu are timp să respecte toate mesele și să mănânce echilibrat.

„Îmi place mult mâncarea indiană, este foarte delicioasă, însă dacă exagerez se vede pe haine, așa că mănânc cu limită. Totul cu măsură, aceasta este rețeta pentru o dietă eficientă și pentru un stil de viață armonios. Eu nu intru neapărat în această categorie, pentru că nu dorm îndeajuns, sar mese, mănânc batoane cu fibre când sunt pe fugă (mai mereu)”, a declarat Iulia Vântur.

Cum se menține în formă partenera lui Salman Khan la 46 de ani

Deși are zile în care nu reușește să se țină de dietă, Iulia Vântur are câteva mici trucuri care o ajută să se mențină în formă. Cum nu este o iubitoare de carne, dieta ei se bazează în mare parte pe fructe, legume, brânzeturi și pește.

De asemenea, Iulia Vântur mai are câteva trucuri care o ajută să se mențină. În fiecare dimineață, aceasta bea un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă și unul cu semințe de chia și oțet de mere dizolvat în apă. Apoi își completează micul dejun cu papaya. De obicei sare peste prânz, iar la cină alege alimente ușoare, care să nu îi îngreuneze digestia.

„Dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya. Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat. Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică”, a mai spus Iulia Vântur.

Însă, pe lângă alimentație, partenera lui Salman Khan pune mult accent și pe mișcarea fizică, acesta fiind secretul ei. Dacă peste mese mai sare uneori sau face excese, atunci când vine vorba de mișcarea fizică aceasta nu se abate niciodată de la program.

„Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci. Coregrafia din timpul cântatului cere o condiție fizică bună. Nu prea îmi permit să nu fac mișcare, îmi ies din ritm și ajung să obosesc foarte repede, pentru că îmi pierd antrenamentul. Au mai fost situații în care am fost bolnavă și nu am putut face antrenament, iar la concertele din perioada aceea mi s-a părut că-mi dau sufletul pe scenă, simțeam de parcă mi se epuizaseră bateriile”, a mai mărturisit Iulia Vântur.

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Foto: Instagram