Iulia Vântur, ravisantă la Cannes! Ținuta ei a atras toate privirile la petrecerea Chopard Bollywood Night

Actrița Iulia Vântur (46 de ani) a reușit să atragă toate privirile la Cannes 2026 după ce a apărut la unul dintre cele mai exclusiviste evenimente organizate pe Riviera Franceză.

Vedeta a impresionat cu o ținută spectaculoasă și a devenit rapid una dintre cele mai comentate apariții de la festival.

Românca a participat la celebra Chopard Bollywood Night, petrecerea de lux care adună în fiecare an vedete internaționale, designeri celebri și nume importante din industria filmului și a modei. Imaginile publicate de Iulia Vântur pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor.

Iulia Vântur a atras toate privirile

Pentru evenimentul exclusivist de la Cannes, vedeta a ales un sari turcoaz spectaculos, semnat de celebrul designer indian Manish Malhotra. Ținuta elegantă i-a pus perfect în evidență silueta și a completat perfect atmosfera glamour de pe Riviera Franceză.

Iulia Vântur a ales un machiaj discret și accesorii elegante, iar apariția ei a fost rapid remarcată atât de fani, cât și de persoanele publice care o urmăresc în mediul online.

„Voi alege întotdeauna un sari”, a scris vedeta pe Instagram, acolo unde a publicat imaginile care au strâns rapid mii de aprecieri.

Reacțiile au apărut imediat

Fanii au reacționat imediat după ce Iulia Vântur a publicat fotografiile de la Cannes 2026. Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje în care fanii au lăudat apariția vedetei. Printre cei care au apreciat imaginile s-a numărat și Corina Caragea.

„Radiezi”, „Absolut superbă”, „O apariție de neuitat” sau „Cea mai frumoasă apariție” au fost doar câteva dintre mesajele primite de vedetă.

Chopard Bollywood Night nu a fost singurul eveniment la care Iulia Vântur a atras atenția la Cannes 2026. Iubita lui Salman Khan a fost prezentă și la alte petreceri exclusiviste organizate pe Riviera Franceză.

La una dintre serile organizate la celebrul Hotel du Cap-Eden-Roc, românca a apărut într-o rochie spectaculoasă cu cristale.

Cu toate că atrage privirile peste tot pe unde merge, fanii se întreabă de ce Salman Khan nu face pasul cel mare și nu o cere de soție. Actrița n-a explicat niciodată de ce își ține relația departe de lumina reflectoarelor și de ce nu a ajuns încă la altar cu bărbatul pentru care s-a mutat în India.

