S-a aflat motivul pentru care Maria, tânăra de 24 de ani din Suceava, a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe DN17

Maria, o tânără de 24 de ani din Ipotești a provocat panică marți după-amiază pe centura din Suceava, după ce s-a izbit violent cu mașina de un zid de beton.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, fata ar fi fost devastată după ce iubitul ar fi părăsit-o. Sub impactul momentului și după ce ar fi consumat alcool, tânăra s-ar fi urcat la volanul unui Volkswagen Passat și ar fi intrat direct în zidul de pe centură, cunoscut de șoferi drept „Zidul Morții”.

O tânără a intrat cu mașina într-un zid după despărțire

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:30, în zona comunei Șcheia, pe DN17. Martorii spun că mașina a intrat frontal în zid, fără ca șoferița să încerce măcar să frâneze.

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a fost serios avariat. Oamenii care au văzut scena au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță.

Tânăra era singură în mașină și a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Suceava. Medicii au stabilit că a suferit un traumatism cranio-cerebral și o contuzie cervicală.

Potrivit informațiilor din anchetă, fata le-ar fi mărturisit anchetatorilor că ar fi provocat intenționat accidentul după despărțirea de iubit. Gestul ei i-a șocat inclusiv pe polițiști, mai ales că accidentul s-a produs într-o zonă foarte circulată și putea avea urmări mult mai grave.

S-a urcat la volan beată

După impact, oamenii legii au testat-o cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânăra de 24 de ani a fost dusă pentru recoltarea probelor biologice, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. Nu este pentru prima dată când o tânără ajunge să facă un gest extrem după o despărțire.

