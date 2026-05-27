Acasă » Știri » S-a aflat motivul pentru care Maria, tânăra de 24 de ani din Suceava, a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe DN17

S-a aflat motivul pentru care Maria, tânăra de 24 de ani din Suceava, a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe DN17

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 20:02
S-a aflat motivul pentru care Maria, tânăra de 24 de ani din Suceava, a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe DN17
Sursa foto Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Maria, o tânără de 24 de ani din Ipotești a provocat panică marți după-amiază pe centura din Suceava, după ce s-a izbit violent cu mașina de un zid de beton. 

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, fata ar fi fost devastată după ce iubitul ar fi părăsit-o. Sub impactul momentului și după ce ar fi consumat alcool, tânăra s-ar fi urcat la volanul unui Volkswagen Passat și ar fi intrat direct în zidul de pe centură, cunoscut de șoferi drept „Zidul Morții”.

O tânără a intrat cu mașina într-un zid după despărțire

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:30, în zona comunei Șcheia, pe DN17. Martorii spun că mașina a intrat frontal în zid, fără ca șoferița să încerce măcar să frâneze.

Smurd
Smurd. Sursa foto Social media

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a fost serios avariat. Oamenii care au văzut scena au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță.

Tânăra era singură în mașină și a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Suceava. Medicii au stabilit că a suferit un traumatism cranio-cerebral și o contuzie cervicală.

Potrivit informațiilor din anchetă, fata le-ar fi mărturisit anchetatorilor că ar fi provocat intenționat accidentul după despărțirea de iubit. Gestul ei i-a șocat inclusiv pe polițiști, mai ales că accidentul s-a produs într-o zonă foarte circulată și putea avea urmări mult mai grave.

S-a urcat la volan beată

După impact, oamenii legii au testat-o cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânăra de 24 de ani a fost dusă pentru recoltarea probelor biologice, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească exact toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. Nu este pentru prima dată când o tânără ajunge să facă un gest extrem după o despărțire.

VEZI ȘI: Dublă tragedie în Oradea! Două persoane au murit, după ce mașina lor a fost călcată de tren

   Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Știri
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Știri
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit
Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: ...
Povestea de dragoste dintre Sile Cămătaru și soția lui. Cum a furat-o pe partenera lui de viață: „Ea are rolul principal”
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Unde găsești cele mai ieftine cireșe românești: un kilogram costă doar 13,9 lei
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat ...
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat în alta”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”
Vezi toate știrile