Ți se rupe sufletul. Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară în accidentul de pe E 584

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 14:34
Ce le-a spus Alexandru prietenilor înainte să moară/ sursă foto: social media
Alexandru, un tânăr de 19 ani din Brăila, și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier, după ce mașina în care se afla alături de un prieten în vârstă de 18 ani a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat. Ce le-a spus prietenilor înainte de tragedie?

Accidentul în care Alexandru și-a pierdut viața a avut loc în noaptea de luni spre marți (25 – 26 mai), în jurul orei 02:45, pe Drumul European 584, între Brăila și localitatea Albina. Tânărul de 19 ani se afla în mașină alături de unul dintre prietenii săi, un băiat de 18 ani. La un moment dat, autoturismul a părăsit șoseaua și s-a răsturnat pe câmp. Polițiștii încearcă să afle cine se afla la volan, dar și circumstanțele în care s-a produs accidentul. Apelul la 112 a fost efectuat automat prin sistemul eCall al mașinii, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare.

Din păcate, impactul a fost atât de violent, încât Alexandru și prietenul lui au fost proiectați prin parbrizul mașinii. În ciuda manevrelor de resuscitare, rănile suferite de tânărul de 19 ani i-au fost fatale, medicii declarând decesul la locul accidentului. Prietenul lui Alexandru a fost grav rănit și transportat de urgență la spital, unde medicii fac eforturi uriașe pentru a-l stabiliza.

Vestea morții lui Alexandru a îndurerat întreaga comunitate din localitatea Tichilești, locul natal al acestuia. Prietenii și cei care l-au cunoscut își amintesc de el cu drag, spunând că era un băiat vesel, mereu cu zâmbetul pe buze și respectuos.

Una dintre persoanele apropiate de Alexandru și-a exprimat durerea printr-un mesaj distribuit pe o rețea de socializare. Aceasta și-a amintit de de ultima întâlnire cu prietenul ei și a mărturisit că nu s-a gândit nicio clipă că aceea va fi ultima dată când îl va vedea. Ea a povestit că, după ce și-a luat rămas-bun,  Alexandru le-a spus prietenilor „să aibă grijă”.

„Uneori, oamenii care stau cel mai puțin în viața noastră lasă goluri imense! Nu credeam „că ultimul pahar” chiar o să fie ultimul cu tine… dar când crezi că ai timp, viața îți arată cât de puțin era, de fapt. Drum lin către cer, Alex! Înainte să pleci ne-ai spus tuturor să avem grijă… dar tu de ce n-ai avut?”, a fosajul transmis de unul dintre prietenii lui Alexandru.

