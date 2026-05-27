Acasă » Știri » S-a votat interzicerea țigărilor electronice în spații publice. Există și excepții

S-a votat interzicerea țigărilor electronice în spații publice. Există și excepții

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 15:12
S-a votat interzicerea țigărilor electronice în spații publice. Există și excepții
Țigările electronice
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este oficial! Miercuri, 27 mai, proiectul de lege care prevede interzicerea utilizării tigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat în spațiile publice (baruri, restaurante, cafenele etc) a fost adoptat de Senat. 

Propunerea legislativă a fost votată de către reprezentanții partidului POT (Partidul Oamenilor Tineri) și susținută de senatorii PSD. Proiectul modifică și completează Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului  produselor din tutun.

Vapatul și țigările electronice în spații publcie vor fi interzise prin lege

Principiul acestui proiect are ca scop interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise, mijloace de transport în comun și locuri de joacă ăentru copii. Excepție de la regulă fac spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

„Se interzice fumatul, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”, prevede actul normativ adoptat.

Chiar dacă proiectul de lege a fost avizat negativ de comisia de specialitate, propunerea a fost adoptată de Senat în forma depusă de inițiatori, cu 40 de voturi „pentru”, 22 „contra” și 14 „abțineri”. Legea a fost adoptată de Senat, însă Camera Deputaților este for decizional.

„Principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunţe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse şi i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv”, au arătat iniţiatorii proiectului, parlamentari ai POT, în expunerea de motive a proiectului.

Ce salarii vor avea profesorii în 2027, potrivit noii legi a salarizării pregătite de Guvern

Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu a fost niciun manager”
Știri
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu…
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
Știri
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
Gandul.ro
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
Gandul.ro
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația...
ULTIMA ORĂ
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu ...
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu a fost niciun manager”
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu ...
Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”
Câte kilograme are Bianca Dan de la Insula Iubirii. Bruneta s-a pozat chiar pe cântar
Câte kilograme are Bianca Dan de la Insula Iubirii. Bruneta s-a pozat chiar pe cântar
ANM a emis o nouă alertă meteo. Județele unde vin vijelii, ploi și grindină
ANM a emis o nouă alertă meteo. Județele unde vin vijelii, ploi și grindină
După ce a prezis pandemia Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis pandemia Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, „Profetul Apocalipsei” face o predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: „Atac nuclear pe teritoriul SUA”
Vezi toate știrile