S-a votat interzicerea țigărilor electronice în spații publice. Există și excepții

Este oficial! Miercuri, 27 mai, proiectul de lege care prevede interzicerea utilizării tigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat în spațiile publice (baruri, restaurante, cafenele etc) a fost adoptat de Senat.

Propunerea legislativă a fost votată de către reprezentanții partidului POT (Partidul Oamenilor Tineri) și susținută de senatorii PSD. Proiectul modifică și completează Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Vapatul și țigările electronice în spații publcie vor fi interzise prin lege

Principiul acestui proiect are ca scop interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise, mijloace de transport în comun și locuri de joacă ăentru copii. Excepție de la regulă fac spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

„Se interzice fumatul, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”, prevede actul normativ adoptat.

Chiar dacă proiectul de lege a fost avizat negativ de comisia de specialitate, propunerea a fost adoptată de Senat în forma depusă de inițiatori, cu 40 de voturi „pentru”, 22 „contra” și 14 „abțineri”. Legea a fost adoptată de Senat, însă Camera Deputaților este for decizional.

„Principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunţe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse şi i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv”, au arătat iniţiatorii proiectului, parlamentari ai POT, în expunerea de motive a proiectului.

