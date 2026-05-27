Acasă » Exclusiv » Cătălin Cazacu dezvăluie secretul unui flirt corect: „Orice aventură începe cu o privire”

Cătălin Cazacu dezvăluie secretul unui flirt corect: „Orice aventură începe cu o privire”

De: Raluca Bădică 27/05/2026 | 16:04
Cătălin Cazacu dezvăluie secretul unui flirt corect: Orice aventură începe cu o privire
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Proaspăt întors în țară, Cătălin Cazacu dă startul unei experiențe spectaculoase pe Dunăre, Danube Waverunner Tour, un proiect care transformă România într-un adevărat festival pe apă, de la Baziaș până la Mamaia, cu zeci de skijet-uri și o echipă uriașă de organizare. CANCAN.RO a stat de vorbă în exclusivitate cu Cătălin despre revenirea „acasă”, viața împărțită între Zanzibar, Timișoara și București, despre viața amoroasă trăită intens și sincer, dar și despre fricile lui reale, inclusiv teama de monotonie care îl face să fugă constant de rutină.

Cătălin Cazacu trăiește pe ritm de adrenalină, împărțindu-și timpul între proiecte spectaculoase pe apă și un stil de viață mereu în mișcare. Recunoaște deschis că și în plan personal totul este intens, spontan și fără prea multe reguli, exact ca aventurile în care se aruncă de fiecare dată.

„Viața pe adrenalină, povești de dragoste trăite intens și fără frână”

CANCAN.RO: Cum este revenirea acasă după tot ce ai trăit afară?

Cătălin Cazacu: Este greu acum pentru mine să spun unde este „acasă”. Stau 4-5 luni în Zanzibar, unde este casa mea pe timp de iarnă, stau pe Dunăre tot mai mult, unde cred că este acasă și acolo, Timișoara era și ea până acum ceva timp, iar acum este București. Este complicat, dar mă ajuta mult că nu mă întâlnesc cu iarna și nu trebuie să dau zăpada jos de pe mașină.

CANCAN.RO: Cum ți-a venit ideea nebună de a transforma Dunărea într-un adevărat „festival pe apă”?

Cătălin Cazacu: Dunărea este una dintre cele mai frumoase forme de relief pe care le are România, care traversează niște destinații senzaționale pe care de obicei le vedem doar pe uscat. Asta face acest tur, vedem o altă față a României, pe care o ignorăm de foarte mult timp și este păcat.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea provocare în organizarea unui traseu atât de spectaculos, de la Baziaș până la Mamaia?

Cătălin Cazacu: Foarte greu de spus care sunt provocarile, pentru că oricât de bine o să fim pregătiți pentru ce o să se întâmple, or să ne ia multe prin surprindere pentru că este prima oară când facem așa ceva. O să fim 30 de skijet-uri, echipa de asistență este extrem de numeroasă pentru că încercăm să avem în vedere cam tot ce ni s-ar putea întâmpla. Sigur sunt lucruri pe care nu le știm. Este prima ediție și mă bucur că sunt atâția oameni care se înscriu și peste tot unde mergem suntem bine primiți. Autoritățile au fost și ele foarte deschise și mă bucur.

 

Cătălin Cazacu are un nou proiect de suflet
„Știu că nu este ușor ca cineva să trăiască lângă mine”/ sursă arhivă personală

CANCAN.RO: Cât de mult contează adrenalina în viața ta? Ai devenit dependent de senzația asta?

Cătălin Cazacu: Singurul lucru de care îmi este frică în viața asta este să mă plictisesc. Nu am reușit să o fac până acum. Este singura fobie pe care o am. Nu aș putea avea o viață monotonă. Pentru cineva cu o viață liniștită, poate părea ciudat ce fac eu, dar pentru mine adrenalina este esențială.

„Orice aventură începe cu o privire”

CANCAN.RO: Ce vedetă din România ai lua cu tine pe un waverunner și pe cine n-ai lăsa să conducă niciodată?

Cătălin Cazacu: În primul rând pe Giani Kiriță nu l-aș lăsa, pentru că i-am dat o singură dată o motocicletă și nu am văzut ceva mai stângaci. Are el alte talente și îl iubesc pentru asta, este fratele meu. Alt nume nu știu să îți spun acum, dar nu trebuie neapărat să fie feminin, o să fie o săptămână destul de grea.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată o poveste de flirt începută într-o aventură de genul ăsta?

Cătălin Cazacu: Din punctul meu de vedere, orice aventură începe cu o privire. Orice lucru frumos se întâmplă într-o secundă, nu cred în lucruri construite artificial sau forțate.  Cred că totul se simte și atât. Știu că este greu de trăit cu mine si de aceea apreciez efortul celor care aleg să fie lângă mine. Din păcate, ăsta sunt și nu am cum să mă schimb. În acest moment contorizez mai mult clipele petrecute pe apă decât pe uscat.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Cazacu, mai îndrăgostit ca niciodată. Mesajul pentru Roxana a topit inimile fanilor

NU RATA: Cătălin Cazacu a lăsat tot și s-a mutat în Africa! Ce pregătește în secret: „Actele le-am rezolvat într-o oră”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După confesiunile lui Nuțu, Sile Cămătaru vine în platou la Dan Capatos Show. Dezvăluiri incredibile, în direct
Exclusiv
După confesiunile lui Nuțu, Sile Cămătaru vine în platou la Dan Capatos Show. Dezvăluiri incredibile, în direct
Andrew Tate a trecut la iubiri „industriale”. Alta la rând!
Exclusiv
Andrew Tate a trecut la iubiri „industriale”. Alta la rând!
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
Gandul.ro
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația cu SUA/Nu-ți garantează că vei fi pe agenda lor de priorități”
Gandul.ro
Ștefan Popescu demontează contractul de lobby al lui Nicușor Dan. „Arată o criză în relația...
ULTIMA ORĂ
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu ...
Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu a fost niciun manager”
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe
Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu ...
Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”
Câte kilograme are Bianca Dan de la Insula Iubirii. Bruneta s-a pozat chiar pe cântar
Câte kilograme are Bianca Dan de la Insula Iubirii. Bruneta s-a pozat chiar pe cântar
ANM a emis o nouă alertă meteo. Județele unde vin vijelii, ploi și grindină
ANM a emis o nouă alertă meteo. Județele unde vin vijelii, ploi și grindină
După ce a prezis pandemia Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis pandemia Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, „Profetul Apocalipsei” face o predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: „Atac nuclear pe teritoriul SUA”
Vezi toate știrile