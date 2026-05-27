Cătălin Cazacu dezvăluie secretul unui flirt corect: „Orice aventură începe cu o privire”

Proaspăt întors în țară, Cătălin Cazacu dă startul unei experiențe spectaculoase pe Dunăre, Danube Waverunner Tour, un proiect care transformă România într-un adevărat festival pe apă, de la Baziaș până la Mamaia, cu zeci de skijet-uri și o echipă uriașă de organizare. CANCAN.RO a stat de vorbă în exclusivitate cu Cătălin despre revenirea „acasă”, viața împărțită între Zanzibar, Timișoara și București, despre viața amoroasă trăită intens și sincer, dar și despre fricile lui reale, inclusiv teama de monotonie care îl face să fugă constant de rutină.

Cătălin Cazacu trăiește pe ritm de adrenalină, împărțindu-și timpul între proiecte spectaculoase pe apă și un stil de viață mereu în mișcare. Recunoaște deschis că și în plan personal totul este intens, spontan și fără prea multe reguli, exact ca aventurile în care se aruncă de fiecare dată.

„Viața pe adrenalină, povești de dragoste trăite intens și fără frână”

CANCAN.RO: Cum este revenirea acasă după tot ce ai trăit afară?

Cătălin Cazacu: Este greu acum pentru mine să spun unde este „acasă”. Stau 4-5 luni în Zanzibar, unde este casa mea pe timp de iarnă, stau pe Dunăre tot mai mult, unde cred că este acasă și acolo, Timișoara era și ea până acum ceva timp, iar acum este București. Este complicat, dar mă ajuta mult că nu mă întâlnesc cu iarna și nu trebuie să dau zăpada jos de pe mașină.

CANCAN.RO: Cum ți-a venit ideea nebună de a transforma Dunărea într-un adevărat „festival pe apă”?

Cătălin Cazacu: Dunărea este una dintre cele mai frumoase forme de relief pe care le are România, care traversează niște destinații senzaționale pe care de obicei le vedem doar pe uscat. Asta face acest tur, vedem o altă față a României, pe care o ignorăm de foarte mult timp și este păcat.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea provocare în organizarea unui traseu atât de spectaculos, de la Baziaș până la Mamaia?

Cătălin Cazacu: Foarte greu de spus care sunt provocarile, pentru că oricât de bine o să fim pregătiți pentru ce o să se întâmple, or să ne ia multe prin surprindere pentru că este prima oară când facem așa ceva. O să fim 30 de skijet-uri, echipa de asistență este extrem de numeroasă pentru că încercăm să avem în vedere cam tot ce ni s-ar putea întâmpla. Sigur sunt lucruri pe care nu le știm. Este prima ediție și mă bucur că sunt atâția oameni care se înscriu și peste tot unde mergem suntem bine primiți. Autoritățile au fost și ele foarte deschise și mă bucur.

CANCAN.RO: Cât de mult contează adrenalina în viața ta? Ai devenit dependent de senzația asta?

Cătălin Cazacu: Singurul lucru de care îmi este frică în viața asta este să mă plictisesc. Nu am reușit să o fac până acum. Este singura fobie pe care o am. Nu aș putea avea o viață monotonă. Pentru cineva cu o viață liniștită, poate părea ciudat ce fac eu, dar pentru mine adrenalina este esențială.

„Orice aventură începe cu o privire”

CANCAN.RO: Ce vedetă din România ai lua cu tine pe un waverunner și pe cine n-ai lăsa să conducă niciodată?

Cătălin Cazacu: În primul rând pe Giani Kiriță nu l-aș lăsa, pentru că i-am dat o singură dată o motocicletă și nu am văzut ceva mai stângaci. Are el alte talente și îl iubesc pentru asta, este fratele meu. Alt nume nu știu să îți spun acum, dar nu trebuie neapărat să fie feminin, o să fie o săptămână destul de grea.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată o poveste de flirt începută într-o aventură de genul ăsta?

Cătălin Cazacu: Din punctul meu de vedere, orice aventură începe cu o privire. Orice lucru frumos se întâmplă într-o secundă, nu cred în lucruri construite artificial sau forțate. Cred că totul se simte și atât. Știu că este greu de trăit cu mine si de aceea apreciez efortul celor care aleg să fie lângă mine. Din păcate, ăsta sunt și nu am cum să mă schimb. În acest moment contorizez mai mult clipele petrecute pe apă decât pe uscat.

