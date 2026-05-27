Monica Tatoiu, atac la Irinel Columbeanu. Cum ar fi făcut averea pe care a pierdut-o, de fapt: „Nu a fost niciun manager”

Monica Tatoiu îl critică dur pe Irinel Columbeanu. Aceasta atacă modul în care și-a gestionat averea, dar vorbește și despre fosta lui soție, Monica Gabor, care duce o viață de lux în America.

Monica Tatoiu este una dintre cele mai sincere personalități din lumea mondenă românească. Ea a vorbit deschis despre situația financiară pe care a avut-o afaceristul Irinel Columbeanu. Vedeta spune că imperiul construit de el s-a datorat exclusiv tatălui său. În același timp, a avut cuvinte și la adresa fostei soții, Monica Gabor, care se află în prezent alături de fata lor, Irinuca în Statele Unite ale Americii.

Ce spune Monica Tatoiu despre averea lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a devenit cunoscut în lumea mondenă în urma averii uriașe pe care o avea, dar și datorită relației pe care a avut-o cu Monica Gabor. Cei doi au o fată, pe Irina, care are în prezent 19 ani și locuiește cu mama ei în America. Deși cele două duc o viață ca în filme, Irinel stă într-un centru de bătrâni, după ce și-a pierdut casa.

Monica Tatoiu, o prezență sinceră, a vorbit de curând despre situația financiară a fostului milionar și l-a criticat dur. Ea spune că toată averea pe care a pierdut-o a fost făcută cu ajutorul tatălui său. Mai mult decât atât, vedeta a declarat că din momentul în care tatăl lui Irinel a decedat, totul s-a năruit.

În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare. Irinel nu a fost niciun manager de bani, n-a avut nicio treabă cu managementul afacerilor, a fost băiatul lui tata. Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers, a spus ea.

Replicile acide au continuat, iar afacerista a declarat că Irinel nu știa să facă afaceri și că merită tot ceea ce trăiește în prezent. De asemenea, l-a jignit pe fostul milionar spunând că este un frustrat.

Cuvântul este că s-a urcat scroafa în copac, iar Dumnezeu nu bate cu bățul. A fost toată viața un frustrat. Am avut și noi în gașcă unii care erau copiii lui tata și veneau la noi în gașcă doar pentru că aduceau băutură. Irinel merită ce i se întâmplă. El nu știa să facă afaceri, a mai adăugat ea.

Monica Tatoiu, despre Monica Gabor

În aceeași discuție, Monica Tatoiu a vorbit și despre fosta soție a lui Irinel. Ea spune despre Monica Gabor că o felicită pentru viața pe care o are și asta pentru că a evoluat frumos, astfel având doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Monica a evoluat extraordinar, este excepțională, s-a autodepășit, a declarat Monica Tatoiu.

