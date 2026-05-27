Ai găsit păianjeni cu picioare lungi în casa ta? De ce este un semn bun, potrivit specialiștilor

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 17:22
Mulți români intră imediat în panică atunci când văd un păianjen cu picioare foarte lungi pe tavan, în baie sau într-un colț al casei. Prima reacție este, de cele mai multe ori, să îl omoare sau să fugă cât mai repede de el.

Totuși, cercetătorii spun că acest păianjen este printre cele mai puțin periculoase vietăți care pot apărea într-o locuință.

Cercetătorii au spus că acest tip de păianjen nu este deloc periculos și că poate avea chiar un rol util în casă, pentru că se hrănește cu insecte mici și ajută la reducerea lor.

De ce să nu îți fie frică de un păianjen cu picioare foarte lungi

Păianjenul cu picioare lungi apare, de regulă, în locuri umede și liniștite. Din acest motiv, este întâlnit frecvent în baie, în pivnițe, lângă ferestre sau în colțurile camerelor.

Păianjen. Sursa foto Envato

Cercetătorii au mai spus că prezența lui nu înseamnă că locuința este murdară, așa cum cred mulți oameni. De fapt, păianjenul caută locuri în care găsește hrană și unde poate sta nederanjat.

De-a lungul timpului, în jurul acestui păianjen au apărut numeroase mituri. Una dintre cele mai cunoscute povești spune că ar avea un venin extrem de puternic, dar că nu poate mușca oamenii.

Entomologii au spus însă că această informație este falsă și că nu există dovezi care să arate că păianjenul reprezintă un pericol real pentru oameni.

Mai mult decât atât, cercetătorii au explicat faptul că acest păianjen evită contactul direct cu oamenii. În cele mai multe cazuri, atunci când este deranjat, încearcă să fugă și să se ascundă. Tocmai de aceea, cazurile în care mușcă sunt extrem de rare.

Poate deveni un adevărat „aliat” în locuință

Puțini știu însă că păianjenul cu picioare lungi poate deveni un adevărat „aliat” în locuință. El se hrănește cu țânțari, musculițe, muște, molii și alte insecte mici care apar frecvent în casă, mai ales în sezonul cald.

Practic, fără să își dea seama, mulți oameni omoară exact vietatea care îi poate ajuta să scape de insectele deranjante.

Cercetătorii au atras atenția că apariția unui număr mare de păianjeni poate indica alte probleme în locuință.

Dacă aceștia încep să apară în mai multe camere, este posibil să existe prea multă umezeală sau un număr mare de insecte ascunse prin casă. În astfel de situații, aceștia recomandă aerisirea camerelor și curățarea zonelor în care se acumulează umezeala.

Pentru cei care nu suportă păianjenii, cercetătorii recomandă îndepărtarea lor fără a-i omorî. Aceștia pot fi prinși cu ajutorul unui recipient și eliberați afară, departe de locuință.

