Acasă » Știri » De ce riglele au un spațiu gol înainte de 0, de fapt. La ce folosește

De ce riglele au un spațiu gol înainte de 0, de fapt. La ce folosește

De: David Ioan 27/05/2026 | 17:48
De ce riglele au un spațiu gol înainte de 0, de fapt. La ce folosește
De ce riglele au un spațiu gol înainte de 0, de fapt. La ce folosește. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un detaliu ignorat de majoritatea oamenilor, fâșia goală aflată înaintea marcajului zero de pe riglă, a revenit în atenția publicului după ce o fotografie virală a declanșat o dezbatere amplă. Imaginea a determinat milioane de persoane să analizeze un obiect familiar, dar rar observat cu atenție.

Fotografia, vizualizată de peste 10,5 milioane de ori, evidenția spațiul liber dintre capătul fizic al riglei și prima gradație. Reacțiile au variat de la glume la explicații inventate, iar lipsa unui răspuns clar a alimentat curiozitatea și discuțiile.

De ce riglele au un spațiu gol înainte de 0, de fapt

Specialiștii în măsurători precise au explicat însă că zona neinscripționată are un rol tehnic esențial. Capătul riglei este partea cea mai expusă la lovituri, zgârieturi și ciobiri. Dacă marcajul zero ar fi plasat chiar la margine, orice deteriorare ar afecta toate măsurătorile ulterioare.

Prin poziționarea liniei zero spre interior, producătorii creează o zonă tampon care preia uzura, menținând acuratețea scalei. Manualele de măsurători recomandă de peste un secol ca măsurarea să înceapă de la linia zero imprimată, nu de la extremitatea instrumentului.

Același principiu se regăsește și la instrumentele profesionale. Șublerele nu aliniază zero-ul la vârful fălcilor, iar ruletele folosesc un cârlig mobil pentru a compensa grosimea metalului. Toate aceste soluții urmăresc separarea punctului de referință de zona predispusă la deteriorare.

La ce folosește

Spațiul gol are și o funcție practică în procesul de producție. În etapa de tăiere a riglelor la dimensiunea finală, este dificil ca marginea să fie perfect aliniată cu scala imprimată. Fâșia liberă oferă toleranța necesară pentru a evita tăierea accidentală a marcajului zero.

Există și un rol educațional. Pentru elevii care folosesc pentru prima dată o riglă, spațiul vizualizează clar locul de unde începe măsurarea, formând un reflex corect fără explicații suplimentare.

Meseriașii au recunoscut imediat logica acestui detaliu, deoarece în domeniile lor o riglă uzată poate compromite întregul proiect. Pentru ei, diferențele de câțiva milimetri nu sunt teorie, ci realitate de zi cu zi.

Această soluție de design s-a menținut de-a lungul deceniilor, indiferent de materialele folosite sau de evoluția instrumentelor de măsură. Persistența ei indică faptul că problema pe care o rezolvă este universală și constantă.

CITEŞTE ŞI: 375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Știri
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Știri
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre ...
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi ...
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini ...
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini și picioare”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria ...
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria e mai grea ca moartea”
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se ...
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se întrevăd despărțiri
Vezi toate știrile