Cum ții viespile la distanță de casa și grădina ta. Trucul recomandat de grădinari

De: David Ioan 27/05/2026 | 20:19
Viespile pot ajunge rapid să domine o grădină, însă o simplă momeală vizibilă poate preveni apariția unui cuib real încă din primele zile ale sezonului cald.

Un creator de conținut specializat în grădinărit, Ish, susține că insectele evită zonele în care observă un cuib deja instalat, chiar dacă acesta este doar o imitație.

„Pe măsură ce se încălzește, viespile încep să caute prin grădină și în jurul casei locuri potrivite pentru cuiburi. Sunt extrem de teritoriale, așa că dacă văd un cuib existent, nu vor construi altul în apropiere.”, susţine acesta.

Ideea de a folosi un cuib fals este deja populară online, iar mulți utilizatori confirmă că metoda reduce activitatea viespilor în zonele locuite. Cei interesați pot cumpăra astfel de imitații de pe platforme precum Amazon, B&Q sau Shein, unde prețurile pornesc chiar și de la 70 de pence. T

Totuși, Ish arată că același efect poate fi obținut cu materiale obișnuite din casă, fără costuri suplimentare. El recomandă realizarea unui cuib fals dintr-o pungă de plastic și o bucată de sfoară.

„Ia o pungă neagră și ruleaz-o spre interior până ajungi la un colț. Leagă acel colț și, după cum vezi, începe să capete forma unui cuib de viespi”, explică acesta.

Pentru a-i da volum, o altă pungă poate fi introdusă în interior, iar apoi totul se leagă strâns. Momeala trebuie agățată într-un loc vizibil din grădină pentru a fi observată de insecte.

„Poate nu e cea mai frumoasă decorațiune, dar o viespe o va vedea și va crede că este un cuib adevărat. Va sta departe în primăvară și pe tot parcursul verii. Este o metodă sigură și non-toxică de a ține viespile la distanță, pentru că pur și simplu vor cuibări în altă parte.”, subliniază Ish.

El adaugă că aceeași strategie poate fi folosită și în poduri, garaje sau pridvoare. Viespile sunt atrase în mod natural de grădini datorită surselor de hrană, apei și materialelor necesare construirii cuiburilor.

La începutul verii, acestea vânează insecte pentru larve, iar spre finalul sezonului devin dependente de zahăr, ceea ce le face să caute fructe coapte, băuturi dulci sau resturi alimentare. Reducerea acestor resurse poate limita prezența lor.

Deși sunt percepute ca deranjante, viespile au un rol important în ecosistem, contribuind la controlul dăunătorilor și la polenizare. Specialiștii recomandă îndepărtarea cuiburilor doar atunci când există un risc real pentru locatari, cum ar fi apropierea de intrări sau prezența unor persoane alergice. În rest, este preferabil ca acestea să fie lăsate în pace.

Intervenția directă asupra unui cuib poate fi periculoasă, mai ales în cazul coloniilor mari sau al persoanelor sensibile la înțepături. Copiii, vârstnicii, animalele de companie și cei cu alergii sunt cei mai vulnerabili. În situațiile în care riscul este ridicat, este recomandată apelarea la servicii profesionale de dezinsecție.

